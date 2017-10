Spetsialistid aitavad valida: millist sülearvutit vajad sina?

Palusime tehnikapoodide ekspertidelt nõu ja kõik on ühel arvamusel, et esmalt tuleb kasutajal mõelda, milleks sülearvutit eelkõige kasutatakse.

Flexi sülearvutikeskuse müügikonsultant Hannes Sammalpärg toob välja valikul tihti ununeva komponendi – korpuse. Tema sõnul ei pruugi suure jõudluse ja madala hinnaga sülearvuti korpus olla kõige vastupidavam. Samas kui valitakse arvutit, mida kasutatakse peamiselt just kodus, ei ole müügikonsultandi sõnul väga otstarbekas maksta juurde selle eest, et arvuti oleks üliõhuke või tugevas metallkorpuses.

Kui on vaja arvutit, millega käia loengutes ja igapäevaseid netitoimetusi teha, siis pole ilmselt otstarbekas soetada ülivõimast mänguriarvutit, millel kaalu üle kahe ja poole kilo ning aku kestus suure voolutarbe tõttu kehvapoolne, rääkis Sammalpärg.

Soodsate arvutite puhul peaks jälgima ka pesade paigutust, mis asuvad arvuti külgedel või taga. Sammalpärg ütles, et mõnel mudelil on vaid kaks USB pesa ja need võivad olla sedavõrd tihkelt kõrvuti, et kui ühte paigutada priskem netipulk, katab see ka teise pesa. Lisaks on soodsatel arvutitel müügikonsultandi sõnul tihti pehme plastist korpus. «Tuleb veenduda, et arvuti kest vastaks teie kaasastassimise harjumustele.»

Peale välimuse on oluline sisu

Arvutit valides tasub komponentide poolest silmas pidada ka tehnilisemaid osi ehk arvuti sisu. Näiteks on tänapäeval väga tähtis osa sülearvutil SSD ehk pooljuhtketas, mis on kümneid kordi kiirem kui vana HDD ehk mehaaniline ketas. Tehnikapoe Klick tootejuht Jaak Siinmaa ütles, et optimaalse suurusega ketas on tavakasutajale 256 gigabaiti (GB) ja kui on vaja rohkem mahtu, siis on olemas mudeleid, millel on nii SSD kui ka HDD. Siinmaa märkis, et nii on arvuti kiire ja kasutajal on piltide, videote ja dokumentide jaoks piisavalt ruumi.

Peale sisemälu on tähtis ka RAM ehk muutmälu või põhimälu. «Endiselt leiab turult 4 GB põhimäluga mudelid, mis on tänapäeval minimaalselt piisavad, et kasutada arvutit ilma, et see hanguks,» ütles Siinmaa ja lisas, et nemad soovitavad kindlasti eelistada mudeleid, millel on põhimälu vähemalt 6 GB. «Programmid nagu Google Chrome ja Internet Explorer kasutavad veebis surfamisel palju põhimälu ning 4 GB mudeliga võib juhtuda, et arvuti hangub, kui on avatud palju vahelehti või YouTube’i videoid.»

Klicki tootejuht lisas, et tähelepanu tuleb pöörata ka arvuti protsessorile ehk ajule. Piiratud eelarvega kasutaja leiab turult mitu mudelit, mis on varustatud Intel Celeroni või Pentiumi protsessoriga. «Need protsessorid on mõeldud lihtsamaks tööks ja veebis surfamiseks. Need on piisavalt võimsad, et arvuti ei tundu aeglane, kuid nendega tõsisemat tööd tehes või mängides võivad need jääda ebapiisavaks ning hanguda,» ütles Siinmaa. Kui sülearvuti eesmärk on tõsisem töö, disain või videomängud, siis tuleks tootejuhi sõnul eelistada Inteli core i3, i5 või i7 protsessoreid, kuid sobivad ka AMD toodetud analoogsed A10, A12 või FX seeria protsessorid.