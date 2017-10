Reportaaž: Liikumine Ida-Ukraina vaenupoolte vahel

Ajakirjanikega piiriületajad enamasti rääkima ei soostu. Need, kes sellega nõustuvad, on napisõnalised ja hakkavad oma dokumente otsima ning iga sõna välja vabandama. Erilist hirmu tekitab neis lihtne sõbralik eesnime küsimine. Nende olek meenutab tihti piinatud looma.

«Lähen pensionile järele ja mõningaid probleeme lahendama. Tahan vaid rahu,» ütleb 68-aastane Maria, kes suundub annekteeritud alalt Ukrainasse perele külla.

Selleks et Ukrainalt pensioni saada, peavad annekteeritud piirkonnas elavad inimesed kord kuus reisi ette võtma – raha laekub riigipanka ja sealtpoolt piiri seda kätte ei saa. Ukraina riigiametnike sõnul on reegel selline, et vältida korruptsiooni ja kindlustada, et raha jõuab õigetesse kätesse. Samas tunnistavad nad, et süsteem tekitab palju probleeme. Kontaktpunkte läbib iga kuu enam kui miljon inimest ja märkimisväärne osa neist on just pensionärid.

68-aastane Aleksandra otsustas annekteeritud Gorlovkasse jääda, sest tal on seal korter ja tütar lapsega. Teine tütar elab Kiievi lähedal. «Temaga räägime vaid telefonitsi,» selgitab Aleksandra, kelle suurim mure on samuti pension. «Töötasin 44 aastat oma elust Ukraina heaks ja nüüd on pensioni kätte saamine suur probleem. Ma pole pensioni saanud 2016. aasta märtsist.»

«Meie ei alustanud sõda. Ainus, mida tahame, on rahu, aga rahu pole tulemas,» sõnab pisarates Aleksandra ja ruttab kotikontrolli, et jõuda viimasele bussile, mis teda koju viib.

60. eluaastates Viktor, kes elab Donetski lähedal väikeses külas, pidi Ida-Ukrainas elavale vanaldasele preestrist isale külla minemiseks kodust teele asuma kella kuue ajal hommikul. «Mul vedas, täna läks kiiresti,» ütles mees. Ta lisas, et tavaliselt võtab annekteeritud poolel asjaajamine kauem kui Ukraina poolel.

Kella kolme-nelja ajal oli ta juba tagasiteel, sest mõnikord otsustab nn vabariik oma kontrollpunkti varem sulgeda ja ta ei tahtnud ööseks sinna ootama jääda. Vahepeal oli hokisõbrast Viktor jõudnud ka pensioni välja võtta.

«Räägiksin teiega veel, aga kardan,» ütleb Viktor hüvastijätuks ja suundub ootavasse bussi. Kodus tuleb olla kella kümneseks liikumiskeeluks ja ees on veel pikk teekond. Liikumiskeeld kestab kella viieni hommikul ja kõiki, kes tabatakse piirangut rikkumas, ootab ees pahandus kohalike võimudega.

Halba nimekirja võivad mõlema poole elanikud sattuda lihtsalt seetõttu, et naaber kaebab naabri peale. Lisaks kontrollivad elanike meelsust pisteliselt nii Ida-Ukrainas kui ka annekteeritud aladel agendid, kes nendega lihtsalt juttu teevad, märgib ECHO töötaja Volodõmõr Kuzka. «Kahjuks käivad siin asjad nii nagu Nõukogude ajal,» rääkis ta.