Eesti ja Norra teadlased avastasid Arktikast suure seenerikkuse

Hiljuti lõppenud teaduskoostöö raames läbi viidud uuringutes avastasid Eesti ja Norra teadlased Arktika looduse peidetud seenerikkust. Uued molekulaarsed määramismeetodid (vaata kõrvallugu) näitasid, et näiteks Teravmägedel võib leida ühe taimejuure pealt kokku sama palju seeneliike, kui on taimeliike kogu saarestikus.

Håvard Kauserud / Kaur Maran

«Minule oli lõppenud uuringute puhul suurim üllatus, kui mitmekesine selle karmi keskkonna seenestik tegelikult on. Enne teadsime sealt mõningaid liike, kuid nüüd tuli välja, et sealne seenerikkus on ikka hiiglaslik,» kirjeldas tulemusi uuringu Norra-poolne koordinaator, Oslo Ülikooli professor Håvard Kauserud.

Nimelt on seened võrreldes enamiku meile igapäevaelus tuntud organismidega veidrad – viljakehad, mida kõik sügisel metsa all näha saavad, moodustavad seene kehast vaid väikese osa. Valdav enamik paikneb hoopis mullas või taimejuurtes, tihti inimsilmale vaevumärgataval kujul. Paljude seeneliikide puhul viljakeha ei esinegi, mistõttu on ka teadus nende põhjalikuma uurimiseni jõudnud alles hiljuti.

Teaduskoostöö raames korraldati Norrale kuuluvale Teravmägede saarestikule mitmeid ekspeditsioone, mille käigus koguti hulk mullaproove. Nende analüüsimine näitas esimest korda Arktika seenestiku omapärasid ja seda, kuidas kliimamuutused sealseid kooslusi mõjutada võivad.

Leho Tedersoo / Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix

«Põlvnemiselt on Arktika seened pigem üks osa boreaalse metsavöötme seenestikust, kuid esindavad selle külmataluvamat osa. Julgen väita, et kuskil 90 protsenti Arktika liikidest on kattuvad ja ehk 10 protsenti on tundravöötmele unikaalsed,» kirjeldas tulemusi uuringu Eesti-poolne koordinaator, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi vanemteadur Leho Tedersoo.

Erinevused on tingitud peamiselt seentega sümbioosis elavatest taimedest – kui kaugel põhjas näiteks okaspuid ei kasva, ei saa seal olla ka nendega spetsiifiliselt seotud seeni. Professor Kauserudi sõnul seisneb ainulaadsus ennekõike just seenekogukondades ehk kooslustes.

Teame, et Arktika on tõenäoselt kliimamuutustest enim mõjutatud piirkond. Selles kontekstis peaksime ka sealsest elurikkusest rohkem teadma. Professor Håvard Kauserud

Üks uuringu sihtidest peale polaaralade seenestiku DNA-põhise kirjeldamise ja katalogiseerimise oli vaadata, kuidas need tavatud kooslused kliimamuutustele reageerida võivad.

On teada, et kliimamuutused on kõige kiiremad just Arktikas ja tundravöötmes. Uuringu käigus analüüsiti, mis juhtub saja aasta pärast, kui keskmine temperatuur tõuseb 4–6 kraadi ja sealsetel aladel hakkavad laiuma hoopis okasmetsad.

«Puhtalt võrreldes erinevaid bioome ning kasutades temperatuuri ja sademeid kui laia tunnust, leidsime, et kliima muutudes kujunevad need seenekooslused kindlasti liigirikkamaks ja leiavad aset kriitilised muutused koosluste sees,» ütles Arktikas eelseisva kohta Leho Tedersoo. «Praegused väga külmalembesed kooslused peavad kolima põhja poole. Kui kolimine ei ole eriti efektiivne, on teatud oht, et nad võivad hävida või välja surra, heal juhul muutuda märksa haruldasemaks.»

Leevendavaks asjaoluks võib aga olla, et üle kogu põhjapoolkera arktikavöötme on kooslused suuremal osal kontinentidel väga sarnased, nii et kui näiteks Skandinaavias võiks mõni kooslus välja surra, võivad need siiski säilida näiteks Novaja Zemljal või muudes arktilistes piirkondades.