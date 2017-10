Martti Nõmme: olümpial on eesmärk kümne hulka tulla

Eesti suusahüppajate koondisesse kuulub praegu neli sportlast: Martti Nõmme, Taavi Pappel, Kevin Maltsev ja Artti Aigro. Neist sõidavad olümpiale Nõmme, Maltsev ja Aigro. Endiselt on õhkõrn võimalus, et olümpiakoondis kasvab neljaliikmeliseks, ent see tähendaks 17-aastaselt Pappelilt korralikku eneseületust.

Samas on ka võimalus, et olümpiale sõidab kolme sportlase asemel kaks. Eesti kaotaks koha sellisel juhul, kui nõrgemad suusahüppemaad, näiteks Türgi, Kasahstan või Ukraina, hakkaksid järsku ootamatult palju olümpiapunkte teenima. Maailmakarikasarjas seda vaevalt juhtub, kuid kontinentaalkarikasarjas võib juhtuda.

Eelmise hooajaga võrreldes on suusahüppekoondis alaliidu inimeste sõnul professionaalsem. Olümpiahooajal pole raha kokku hoitud ning sportlastele on loodud korralikud tingimused. Laagrite ja võistluste pealt ei hoita kokku.

«Kõik laagrid oleme tehtud saanud. Käisime ka Wisla laagris, kus peetakse hooaja esimene MK-etapp. Minu füüsiline pool on kõrgtasemel,» ütles 24-aastne Nõmme, andes mõista, et temalt võib sel hooajal head tulemust oodata.

Suusahüppaja sõnul on optimismiks põhjusi rohkem. Kui eelmisel hooajal oli veel talvel hüppekombinesoonidega tükk tegemist, siis tänavu on asjad ära testitud juba suvel. See peaks tähendama, et võistlustel saab sportlane energia suunata eelkõige hüpetele. Lisaks on Nõmmel olemas täpselt sellised suusad, nagu ta hooaja eel soovis.

Kehaliste näitajate poolest on Nõmme tugevam kui mullu. See on ka loogiline, sest eelmisel hooajal tegi ta sporti paralleelselt palgatööga. «Kevadel küsisin endalt, kui palju ma tahan võita ja kui palju ma olen valmis selleks ohverdama. Seadsin endale eesmärgid ning nüüd algab ja lõppeb iga päev mul treeninguga,» avaldas ta.

Eesmärgid, mida Nõmme tänavu täita soovib, tunduvad vahest ehk liiga optimistlikud, kuid sportlase enda sõnul on esimest korda karjääri jooksul kõik puslejupid oma koha leidnud. Seega loeb ta hooaja kordaläinuks, kui suudab olümpial ja mõnel MK-etapil hüpata kümne sisse ning lennumäel saada kirja 230-meetrine õhulend.

Kõrged eesmärgid tähendavad paratamatult suurt koormust ka vaimule. Ebaõnnestumistest tuleb üle olla ning need selja taha jätta. Nõmme on kõigeks valmis ning teinud ka vaimutrenni. «Enese- ja meelekindlus tuleb raske tööga. Olen lugenud raamatuid ning proovinud eri praktikaid. Olen käinud inimeste juures, kes on andnud mõtteid, kuidas end rahustada või sätestada.»

End kehtestada üritab ka särtsu täis 17-aastane Kevin Maltsev. Hüpped on tal enda sõnul viimaste treeningutega paremaks läinud ning aasta alguses tehtud batuuditreeningud aitasid parandada ka kehatunnetust. «Praegu näeme eelkõige vaeva särtsuga, et äratõukekiirus oleks parem,» avaldas Maltsev.

Eesmärkidest rääkides avaldas noormees, et plaanib juunioride MMil hüpata kümne parema sekka ning olümpial sihib ta kohta 30 seas. «Kui võimalus tekib, siis sooviks ka maailmakarikasarjas võistelda,» lisas ta.

Suvistel suusahüppemeistrivõistlustel Otepääl uue mäerekordi 102,5 meetrit hüpanud 18-aastane Artti Aigro soovib sarnaselt eelkõnelejaga pääseda olümpial 30 ning juunioride MMil kümne sekka. «Vorm on päris hea, aga ei saa öelda, et head hüpped tuleksid stabiilselt. Eelmine hooaeg algas halvasti, sest vigastasin põlve ning sain alles augustist võistlema hakata. Päris 100-protsendiliselt ma sellest veel taastunud pole. Aga olen kindlasti eelmise hooajaga võrreldes sammu edasi teinud,» ütles ta.

Suusahüppekoondise treeneri Hillar Heina sõnul soovitakse igale MK-etapile võimalusel välja panna vähemalt kaks sportlast. Just nii palju on Eestil maailma tugevaimas sarjas kohti. Tugevuselt aste madalamal kontinentaalsarjas on Eestil kolm kohta. «Võistlustest kindlasti puudu ei tule, pigem ei jõua me igale poole,» ütles Hein.

KAST

Suusahüppehooaeg 2017/18

MK-etapid ja olümpia

19. november – Wisla

26. november – Ruka

2.–3. detsember – Nižni Novgorod

10. detsember – Titisee-Neustadt

16.–17. detsember – Engelberg

30. detsember – Oberstdorf (4 hüppemäe turnee)

1. detsember – Garmisch-Partenkirchen (4 hüppemäe turnee)

4. detsember – Innsbruck (4 hüppemäe turnee)

6. jaanuar – Bischofshofen (4 hüppemäe turnee)

13.–14. jaanuar – Tauplitz/Bad Mitterndorf

28. jaanuar – Zakopane

2.–4. veebruar – Willingen

8. veebruar – olümpia normaalmäe kvalifikatsioon

10. veebruar – olümpia normaalmäe lõppvõistlus

16. veebruar – olümpia suure mäe kvalifikatsioon

17. veebruar – olümpia suure mäe lõppvõistlus

4. märts – Lahti

9.–11. märts – Oslo

12.–13. märts – Lillehammer

14.–15. märts – Trondheim

16.–18. märts – Vikersund

23.–25. märts – Planica