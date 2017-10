Autod jäävad rööbaste vahele kinni

Eelmise pühapäeva varahommikul avastas esimene Kopli poole sõitnud trammijuht, et Kopli tänaval Salme peatuse lähedal seisab trammiteel BMW, mis oli nii sügavalt rööbaste ümber olevasse pehmesse mulda vajunud, et auto põhi toetus rööbastele. Tookord kutsus politsei välja puksiirabi, mis sõiduki teisaldas.

Neljapäeva õhtul pidid aga trammid Kopli tänaval taas ootama, kuni pehmesse mulda kinni jäänud auto sealt välja sikutati. Seekord oli autoomanik endale appi kutsunud suurema masina, mis sõiduki trammiteelt ära sikutas. Tallinna Linnatranspordi (TLT) ASi juhatuse esimees Enno Tamm ütles, et on sügavalt nördinud. «Ma ei mäleta Kopli trammitee rekonstrueerimise eelsest ajast ühtegi juhtumit, kus keegi oleks võtnud vaevaks trammiteel sõita,» ütles Tamm. «Nüüd, kus kõik on korda tehtud, küntakse seal regulaarselt muru autoratastega üles.»

Ta lubas kindlasti politseisse avalduse teha, et trammiteele kippujad vastutusele võetaks. Autode rööbasteele pääsemist tõketega takistada pole Tamme sõnul siiski võimalik. «Me ei saa ju trammitee ümber mingit betoonsarkofaagi ehitama hakata. See on ikka inimese koduse kasvatuse ja intelligentsi küsimus,» arvas Tamm.

TLT trammiteenuste osakonna juhataja asetäitja Alexander Martynenko sõnul jäi järjekordne auto trammiteele kinni Kopli 28 maja kõrval, Salme trammipeatuse lähedal. Trammidispetšerile tuli teade takistusest trammiteel neljapäeval kell 21.33, trammid said uuesti liikuma kell 21.52.

Teine koht, kus autojuhid sageli murutrammiks nimetatavale rohelisele trammiteele sattuvad, on Kopli tänaval Erika tänava ja Angerja trammipeatuse vahelisel lõigul. Seal pole asi vist niivõrd huligaanidest autojuhtides, vaid liikluskorralduses. Üks kohalik elanik on enda sõnul mitu korda näinud, kuidas Ristiku tänavalt Kopli tänavale vasakpööret tegevad autojuhid eksikombel trammiteele pööravad. Ristmikul on rööbaste ümbrus küll asfalteeritud, aga veidi eemal kasvab rööbaste ümber ja vahel jälle muru, mille autorattad on viimasel ajal korduvalt segamini pööranud.

«Enne teeremonti tohtiski autoga sealt, kust praegu trammirööpad jooksevad, sõita,» märkis kohalik. «Ainult üks taldrikusuurune märk näitab, et peaks vasakule hoidma. Niimoodi kõik sõidavadki vanast harjumusest trammiteele.»

Google StreetView’ 2014. aastal tehtud fotodelt on näha, et tollal pidi autojuht Ristiku tänavalt tulles vasakpöörde tegemiseks sõitma kõigepealt üle trammitee ja siis ohutussaare tagant vasakule pöörama. Uus trammitee tundubki asuvat just sel kohal, kust vanasti sõidurada jooksis.

Nii Tamm kui Martynenko möönsid, et Kopli-Erika-Ristiku ristmiku lahendust annaks ilmselt täiendavate liikluskorraldusvahendite paigaldamisega selgemaks muuta. «Siin ilmselt annab midagi ära teha ja selles küsimuses me pöördume transpordiameti poole,» märkis Tamm. «Aga see ei seleta kuidagi, miks ka Salme peatuse juures autod pidevalt trammiteele sattuvad ja sinna kinni jäävad. Seal ei saa juhid ennast kuidagi viletsa liikluskorraldusega välja vabandada.»

Ümberehituse tõttu on Kopli-suunaline trammiliiklus olnud suletud kaks suve järjest. Eelmisel aastal nüüdisajastas linn trammitee Viru ringist kuni Suur-Rannavärava teeni. Sel aastal sai korda ülejäänud osa Kopli-suunalisest trammiteest. Kopli trammitaristu rekonstrueerimine läks maksma ligi 20 miljonit eurot.

Kopli trammitee nendes osades, mis on sõiduteest eraldatud ja kus autod ei sõida, rajati uus trammitee viisil, mida Tamm nimetab murutrammiks. See tähendab, et trammirööbaste vahel ja ümber olev maapind ei ole asfalteeritud, vaid sinna on külvatud muru.

Kuna pinnasetöid tehti alles augusti lõpus või septembris ning viimased paar nädalat on pidevalt vihma sadanud, on pinnas trammirööbaste juures väga pehme ning sellele sõitvad autod riskivad kinni jäämisega.