Surmasuust võitmatuks kuldmedalistiks

Kuldmedal mõlemale tütrele

Kuldmedalid on märgilise tähtsusega – Lepiku peres kasvavad äsja kaheksakuuseks saanud kaksikud Anete ja Eliise, kes lennujaamas emmet-issit nähes medalid kaela said ning need kohe hambaga ära proovisid. «Loomulikult tuli mõlemale medal viia. Kuidas sa ühele viid ühele kulla, aga teisele ei vii? Väike laps äkki solvub sellest, mis sellest, et praegu nad veel võib-olla kõigest aru ei saa,» naerab Lepik.

Kuigi ta sai aastaid NHLi mänge võõrustanud Maple Leaf Gardensi staadionil autasustamistseremoonial kaela kuldmedalid ning lehvitas Eesti lippu, ei mängitud erinevalt tavalistest suurvõistlustest Invictuse mängude võitjatele hümni. Küll aga oli korraldus sportlase sõnul parimast klassist.

Janno Lepik / Kaitsevägi

«Nii ava- kui lõputseremoonia peeti Toronto Raptorsi koduhallis, tribüünid olid puupüsti täis. Kontserdil esines näiteks Bryan Adams. Ööbisime kõik ühes hotellis, mis meenutas olümpiaküla. Selle ääres oli lava, kus igal õhtul olid kontserdid, igal pool olid ekraanid, kui tahtsid võistlusi näha. Ma pole olümpiamängudel käinud, aga julgen nendega võrrelda küll,» sõnab Lepik. Sooja käepigistuse teenis sõdur ka kroonprints Harrylt, kes ürituse omal ajal üldse ellu kutsus.

Järgmisel aastal peetakse Võitmatute mängud Austraalias. Seniks jätkab Lepik tööd staabi sidepataljoni allohvitserina ja lubab usinalt treenida. Kui hästi läheb, saab ta ka isikliku käsiratta – äsja korraldatud Tahtejõutuur on kogunud tema jaoks üle 5000 euro.

LISALUGU

Miks inimesed võõristavad?

Lepik kasutab väljendit «panen jalad alla» jutu sees üsna vabalt. «See on meil, kellel jalad alt ära, tavaline käibefraas. Paned ratastooli kõrvale, jalad alla ja kõnnime,» selgitab ta. Lepiku jaoks on tavapärane, et tööl käib ta proteesidega, kuid õhtul puhkab ratastoolis. Mees küll lonkab, aga vaevumärgatavalt.

Ühtlasi on ta leidnud viisi, kuidas Eesti inimesi veidi teadlikumaks muuta. «Suvel käin lühikeste pükstega just nimelt sellepärast, et inimesed näeksid. Ma olen sellega muidugi harjunud, aga alguses oli natuke imelik. Saan aru, kui lapsed on uudishimulikud ja vaatavad mulle järele. Abikaasa õe lapsed näitasid näpuga: «Näe, onul on robotjalad!»

Täiskasvanutele pakub see ka huvi ja on imelik, et nad jäävad pika pilguga vaatama. Olen näinud ka seda, et näidatakse näpuga ja sosistatakse. Tulgu küsigu siis, ma loomulikult vastan, aga ei midagi!»