Tarbija lühiuudised

Munade hind võib lähikuudel märkimisväärselt tõusta

Hollandi mürgimunade skandaali tõttu on ka Eestis munad kallinenud, kuid tõenäoliselt ei ole põhiline hinnatõus veel siia jõudnud.

Muna on praegu aastatagusega võrreldes umbes kümnendiku võrra kallim. Eesti suurima munatootja, Eggo kaubamärki kasutava Dava Foodsi juhatuse liige Vladimir Sapožnin ütles ERRile, et senine hinnatõus on alles köki-möki.

«Ma võin öelda, et Saksamaa vabaturul on tööstuslik muna, mis läheb munapulbrite ja -masside tootmiseks, mida omakorda kasutavad pagaritöökojad ja hotellid, augusti lõpust alates 85 protsenti kallim,» rääkis Sapožnin.

Tema sõnul jaekaubanduses hinnatõus nii suureks ei kujune, kuid lihavõteteks peaks muna hind Eestis praegusega võrreldes kallinema 20–30 protsenti.

Mürgimunade skandaal puhkes, kui pestitsiidi fiproniiliga saastunud Hollandi mune müüdi 14 Euroopa riigis ja ka Aasias.

Prisma toob oma lettidele Briti kaubandushiiu tooted

Soome jaekett Prisma teatas Eesti meediale, et hakkab oma siinsetes kauplustes müüma ka Suurbritannia kaubandushiiu Tesco tooteid.

Täpsemaid detaile koostöö kohta Tescoga lubas Prisma ajakirjanikele tutvustada järgmise nädala teisipäeval, kui räägitakse ka teistest Eestiga seotud tulevikuplaanidest järgmise viie aasta jooksul.

Suurbritannia jaekett Tesco on suuruse poolest kolmandal kohal maailmas. Ettevõtte viimase aasta käive on 55,917 miljardit naela ning puhaskasum 54 miljonit naela. Ettevõttel on selle aasta andmete kohaselt 6553 poodi üle maailma ja üle 476 000 töötaja.

Kuigi algul oli Tesco toidupood, kuuluvad ettevõtte tootevalikusse nüüd ka raamatud, riided, elektroonika, mööbel, mänguasjad, autokütus ja tarkvara. Ettevõte pakub ka finants-, telekommunikatsiooni- ja internetiteenuseid.

Viimastel nädalatel on Prisma Eestis saanud teravat kriitikat tööjõupoliitika kohta, samuti on kurdetud tühjade lettide üle Prisma kauplustes.