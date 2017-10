Jutud Saaremaa ralli surmast on tugevasti liialdatud

«Keegi on kokku arvutanud, et see on mul vist 21. Saaremaa ralli. Seda juttu, et äkki on tegu viimase korraga, olen kuulnud vist juba neljandat korda. Ma ei usu seda!» selgitas kahekordne ralli võitja Margus Murakas.

«Muidugi tahaks siia tagasi tulla,» lisab 2007. aasta võitja Rainer Aus. «Loodan, et siit rallilt jääb kõigile väga hea mulje ja tuleb tagasiside, et kõik toimib. Kui kõik läheb hästi, siis seda enam oodatakse ka 51. rallit ja küll keegi selle ikka ära korraldab.»

«Saaremaa ralli on nii pika traditsiooniga, et küll toimub meeskonnas paar vangerdust ja selline väärikas tehnikaspordiüritus ei jää korraldamata. Võin kihla vedada, et küll toimub see ka järgmisel aastal,» vannub Raul Jeets, kes seab Saaremaal kätt Walesi MM-etapiks, kus ta stardib WRC2 arvestuses.

Lõpliku tõe avaldab valitsev ralli meister Siim Plangi: «Küll varsti tuleb korraldajaid hakata tokiga eemale ajama. Ma tean vähemalt ühte kandidaati, kes on sellest huvitatud. Olen täiesti kindel, et 51. Saaremaa ralli ei jää korraldamata. Jah, sajaprotsendiliselt ei saa väita, et järgmisel aastal, aga tulemata see ei jää.»

Lisalugu

Murakas võttis rajale kaasa üle 150 heategija

Kui Saaremaa ralli suurim publikumagnet on aastavanuse Ford Fiesta RS WRC-autoga kihutav Ott Tänak, siis rahva huvi järgi tuleb teisele kohale paigutada auto numbriga 28, mille roolis legendaarne Margus Murakas. Masin mehe istumise all on Audi S1 põhjale ehitatud prototüüp.

«Tegime masina juubeliralliks valmis, aga oleks tahtnud, et ehitamine oleks veidi rahulikum olnud,» rääkis Murakas ägeda välimuse tõttu pilke tõmmanud võistlusauto kohta. Alles suve algul ette võetud masin ei saanudki täiesti valmis: õige käigukast ei jõudnud õigeks ajaks kohale ehk kahekordne Saaremaa ralli võitja tuli oma 21. võistlusele testimata ja standardkastiga masinaga. «Alustame väga rahulikult, see on selge kui päev.»

Kõige ägedam on Audi disaini juures katus, kus ilutsevad üle 150 inimese-organisatsiooni nimed, kes toetasid viimasel nädalal üleskutse järel SA Eesti Lastefondi. «Üle 3500 euro annetati alla nädala ajaga lastefondile… Jõulutunneliga ei jaksa me end võrrelda, aga oleks paslik,» naerab lahketele inimestele südamepõhjani tänulik Murakas.