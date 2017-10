Elupõlisel õpetajal täitub 70 aastat koos armastatud ajalehega

Tegelikult võiks ju küsida, miks te üldse hakkasite Postimeest (Edasit) tellima, kui see oli tollal säärane valede vabrik. Praegu on sellest keeruline aru saada, aga kõik ju ikkagi tellisid.

Ülikoolis olid nn punased ained. Teie ei tea, mis see tähendab. Te ei kujuta ette, mida meilt nõuti!

Pidite siis Edasit lugema peaasjalikult selleks, et püsida n-ö vormis kommunistliku arengu valdkonnas?

Just-just. Aga eks seal leidus ikka kohalikku elu puudutavaid artikleid ka, mis olid loetavad. Mina lugesin selleks, et saada kätte informatsioon, mida oli vaja poliitaine seminaris.

Eks ajalehega kaasneb paratamatult see, et tänased uudised on homne küttematerjal. Mis teile Stalini-järgsest ajast meelde on jäänud?

Leht jõudis postkasti siis, kui mina juba tööl olin. Aga hakkasid ilmuma arvamusartiklid ja neid ma lugesin. Praegugi on arvamusküljed (seejuures mitte teine külg, vaid lehe sees asuv paariskülg – N. N.) esimesed, mida ma loen. Need on ikka huvitavad! Tegelikult saangi ma rääkida pigem viimaste aastate Postimehest, sest hakkasin teda lugema pärast seda, kui läksin pensionile. Varem ei olnud mul aega, sirvisin lehe läbi ja tähelepanu jagus enamasti pealkirjadele ja mõnele reale. Rasvaselt trükitud lauseid lugesin küll alati.

Alles nüüd on mul aega lugeda Postimeest põhjalikult, võiks lausa öelda, et kaanest kaaneni. Isa luges surmakuulutusi, noorena need mind ei huvitanud, aga nüüd tuleb tunnistada, et vaatan neid praegu samamoodi. Tõsi, ma ei loe neid esmajärjekorras – kõigepealt siiski arvamusküljed. Siis vaatan esikülge ning edasi loen siit ja sealt huvitavamaid lugusid. Majanduskülgi vaatan ka vahel, ehkki seal kirjutatakse mõndagi sellist, millest ma aru ei saa. (Toots on kirjutanud ka ärikallakuga inglise keele õpikuid – N. N.).

Muide, muuhulgas jälgin euro kurssi, võrreldes dollari ja rublaga. Olen ju käinud ka Ameerikas inglise keelt õpetamas, sealt see huvi dollari vastu.

Vanus on teil vist paraku selline, et tuttavaid lahkub.

Läheb, ja kui palju veel!

Noorena ei saa sellest ehk aru, aga surmakuulutused on eaka inimese jaoks vähemalt sama olulised «uudised» kui need, mis asuvad lehe algul. Need on personaalsed «uudised».

Jah, need on personaalsed ja kurvad. Nüüd ma enam selle peale ahastama ei hakka. Nii lihtsalt on. Mehe õde armastab ristsõnu, talle lõikan neid lehest välja. Minul pole selleks aega.

Kui vaatame Postimeest ajas – te võite minuga täiesti aus olla –, kas teil on midagi ette ka heita? Kas midagi on läinud kehvemaks, kas miski häirib lehe juures?

Ütlen ainult seda, et probleem on suur maht! Varsti on nii, et ma ei saa enam ühtki raamatut lugeda, jääb ainult Postimees! Väga palju on huvitavat, ehkki mõni asi huvitab vähem.