Tänak kolme katse järel kindel liider

Aastavanusel Ford Focus RS WRC-l – see on võimsuse poolest grammi võrra lahjem tänavusest MM-sarjas kasutatavast võistlusmasinast – kihutav Tänak oli mõistetavalt kiireim kõigil kolmel reedesel kiiruskatsel. Sportlik pinge võistluses peaaegu puudub. Algul pidanuks Tänak Saaremaal startima aga Ford Fiesta R5-autol, millesarnaseid on võistlustules ohtralt, ja WRC-masin jäänuks Grossi juhtida. Olnuks see parem variant?

«Ma arvan, et autol, millega ta siin sõidab, pole väga vahet. Maailma tipp ja kodustel teedel ikkagi. Äkki oleks see hoopis kõigil tuju kurvaks teinud, et vahe on (ka võrreldavatel masinatel) nii suur,» naerab avapäeva järel kolmandal kohal olev Siim Plangi, et pigem las kohalik publik naudib koduse suurmeistri sõite tippmasinal.

Võitlus teisele ja kolmandale kohale on avapäeva järel ülimalt tasavägine, sest Plangi jääb Kaurist maha vaid 0,2 sekundiga. Endistest Saaremaa ralli võitjatest käis kehvasti Timmu Kõrge käsi, kelle Subarul tekkisid juba avakatsel tehnilised probleemid ja ta pidi teisel kiiruskatsel katkestama.