Lõpp leheföönitamisele!

Kõige ebameeldivam on see kooslus Toomemäel, mille rahulikku ja sotsiaalset atmosfääri haisvad ja plärisevad masinad eriliselt rikkuda suudavad, ning ka seda mitte suurte lehe­mägede liigutamisel, vaid näiteks trepilt üksikute lehtede minema puhumisel.

Loodus saab lehtedega üldiselt hakkama, probleem kui selline on inimtekkeline. Aga inimesedki on nendega enne leheföönitajate ordu sündi toime tulnud.

Mõistan, et kui kõnniteed on lehtedesse mattumas, peaks suurema libeduse vältimiseks neid sealt kõrvaldama. See on ka luuaga tehtav, aga mõnikord võib vaeva vähendamiseks tõesti puhurit kasutada.

Mõistan, suurte parkide rehitsemine on suur, kuid mitte võimatu töö, seal on puhurist tõesti abi, kuigi ka selle tegevuse otstarbekust seavad teadlased küsimärgi alla. Kuid seista puu all, et langevat lehte eemale puhuda, sealjuures linnaruumi reostades, on ratsionaalselt põhjendamatu. Miks inimeste mõõdutunne ometi koos lindudega soojale maale ära lendab, et juba esimene langev leht sõrme päästikule kisub?

Tegemist on ereda näitega sellest, kuidas tehnoloogiline lahendus tingib ettekujutuse probleemist. Puhur saab soetatud hooajalise olmeprobleemi mugavamaks lahendamiseks. Selge. Ja kui juba kord olemas, on lihtne seda igas olukorras luua asemel keldrist välja tuua. Kuidagi tuleb ju tehtud kulutust õigustada.

Pealegi on soliidsem kasutada arenenud tehnoloogiat, mitte luua või rehaga lehti rapsida. Kahju, et selleks äppi ei ole, eks ole?

Tekib tunne, et maas vedelev leht on suurem probleem, kui ta tegelikult on, et lahendus peab olema kiirem, võimsam ja efektiivsem, kui tegelikult vaja.

Mingist mõistlikkuse piirist allapoole ei ole keerulisema tehnoloogia kasutamine lihtsa probleemi lahendamiseks tingimata parem. Tegevuse hind ja negatiivsed kõrvalmõjud ületavad low-tech’i alternatiivide omad. Kuid viltuse loogika najal nihkub leheföönitamise hooaja algus aasta-aastalt ainult varasemaks. Ei saaks imeks panna, kui varsti on esimesed föönitajad platsis juba augustis. Säärast linnaruumi reostamist ei saa väikese mugavusvõiduga õigustada.

Valimiste ja lubamiste aeg on otsas. Kas uues volikogus jagub jõudu, et seda arutust päriselt pidurdada? See ei ole kõige olulisem probleem Tartus, lihtsalt üks asi, mida inimeste heaks ära teha.

Mõni lahendus võiks ikka sobida: piirata puhurite kasutamist parkides ja elumajade ümbruses, keelata puhurite kasutamine enne mingit kuupäeva ja/või kellaaega, nõuda puhastusteenuste pakkujatelt paljukäidavates kohtades puhurite asemel luudade ja rehade kasutamist jne. Mõõdutunnet saavad Tartu elanikud ka linnavõimu sekkumiseta enda seest otsida, majaomanikest ühistuteni.

Võtame ise luua või soovime kojamehele siiralt jõudu tööle ja õpime taas lehtedega koos elama, et Tartu rahulik linnaruum ikka inimsõbralikuks jääks.