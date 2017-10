Branson ostis Hyperloop One’i

Tehingu detaile ei avaldatud, kuid Virgini osalus on ettevõttes igatahes sedavõrd suur, et Hyperloop One nimetati ümber Virgin Hyperloop One’iks. See võib tähendada, et Virgin ostis firmas enamusosaluse.

«Pärast Nevada katsetustunneli külastamist sel suvel olen veendunud, et see tehnoloogia muudab transpordi nägu igaveseks ja kahandab drastiliselt reisimiseks kuluvat aega,» ütles Branson Virgini pressiteates. Branson ise liitub ettevõtete sõlmitud kokkuleppe kohaselt Hyperloop One’i juhatusega.

«Kombinatsioon meie tehnoloogiast ja Virgini kogemusest transpordivaldkonnas kiirendab meie seniseid plaane hyperloop’i reaalsuseks muutmisel,» kommenteeris Hyperloop One’i kaasasutaja Josh Giegel oma ettevõtte pressiteates.

Virgin on varem investeerinud raudteeärisse, kruiisilaevandusse, lennundusse ja isegi kosmoseturismi.

Los Angeleses tegutsevat Hyperloop One’i on senimaani juhtinud Silicon Valley riskikapitalist Shervin Pishevar, kes oli muuhulgas üks esimesi Uberisse investeerijaid. Tema käe all viis ettevõte sel suvel läbi kaks edukat katsetust. Teise katsetuse käigus suutis hyperloop’i kapsel koguda 500 meetri pikkuses vaakumtorus 308-kilomeetrise tunnikiiruse. Eesmärk on aga jõuda kiiruseni 1046 kilomeetrit tunnis.

Idufirma teeb praegu teostatavus- ja tasuvusanalüüse Soomes ning Dubais, kuid peab konkureerima ka mitme teise samale tehnoloogiale panustava ettevõttega, kelle hulgas on näiteks Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ja tehnoloogiale aluse pannud Elon Muski ettevõte The Boring Company (TBC). HTT plaanib oma esimese tunneli ehitada Lõuna-Koreasse ning TBC enda oma Washingtoni ja New Yorgi vahele.

Sellegipoolest on Hyperloop One’il kõigi konkurentide ees eelis, sest neil on töötav katsetunnel.

Tehnoloogia ise kujutab endast magnetitel hõljuvaid elektriajamiga kapsleid, mis liiguvad vaakumtunnelis ülisuurel kiirusel. Ideega tuli 2013. aastal lagedale miljardärist leiutaja Elon Musk, kes andis tehnoloogia vabakasutusse.

Hyperloop One on sõlminud Eesti peaministri Jüri Ratasega ühiste kavatsuste lepingu, mille eesmärk on teha koostööd Tallinna-Helsingi tunneli projektis. Ratas on öelnud, et leping on sümboolne ja Eesti väljendab sellega lihtsalt oma valmisolekut koostööks. Tallinna väisas tänavu ka Hyperloop One’i asepresident Alan James, kelle sõnul on ettevõte igati huvitatud Tallinna-Helsingi tunneli rajamisest.

Jamesi väitel moodustab hyperloop’i tunneli ehitamise kulu vaid 66 protsenti välja pakutud kiirraudtee tunneli kuludest, samas pakub hyperloop kolm korda suuremat liikumiskiirust kui kiirraudtee. «Saame kindlalt öelda, et kui hakkate ehitama tunnelit, siis suudame teile pakkuda väga konkurentsivõimelist alternatiivi,» lisas ta.

Paljud eksperdid on hyperloop’i suhtes skeptilised ega pea tehnoloogiat päriselt rakendatavaks lahenduseks, sest see on seni paljuski veel spekulatiivne ja väga vähe katsetatud. Isegi Hyperloop One’i tunnelikatsetused on näidanud, et tehnoloogia rahaliselt tasuvaks muutmine saab olema äärmiselt keeruline.