Eri Klasi kogust saabus oksjonile väga kallis maal

E-Kunstisalongi omaniku Tiia Karelsoni sõnul on Smirnov väga hinnatud kunstnik nii Venemaal kui ka kaugemal. «Tema maale on müüdud Londonis ja Saksamaal 40 000 – 60 000 dollariga,» ütles ta. «Meie oksjonil on pisut väiksem pilt ja alghinnaks 13 200 eurot.»

Aastal 2010 korraldas Vene riiklik kunstimuuseum Peterburis Stroganovi lossis Smirnovi isikunäituse. Sel puhul ilmunud kataloogis on reprodutseeritud ka «Lilled».

Maalid kodust

Eri Klasi lese Ariel Klasi meenutuse kohaselt ulatub vene kunstniku maali ajalugu aega, mil Eri Klas oli dirigendina tööl Moskva Suures Teatris. Oksjonile andis Ariel Klas «Lilled» seepärast, et seletamatul kombel on see – kuigi ilus ja eriline – teda alati häirinud.

«Ja kui seinad said uues kodus maale täis, panin ta ootele ja tahtsin jätta perekonna reliikviaks, aga et keegi lastest ei hinnanud seda maali kuigi kõrgelt ja ma isegi ei teadnud selle väärtust, tulin lõpuks mõttele anda see koos mõne teise teosega Tartusse oksjonile,» ütles Ariel Klas. «Alles siis sain teada, kui väärtuslik võib see maal olla kellelegi, kes kunsti kogub.»

Klasi kodusesse kogusse kuulus ka suur (115 x 90 cm) Nelly Drelli õlimaal «Dirigent Eri Klas» aastast 2009 ja alghinnaga 3900 eurot ning kaks Hugo Hiibuse akvarellitehnikas karikatuuri (mõlemad umbes 40 x 50, alghind 1700 eurot). Ühel neist on Eri Klas meeskvarteti koosseisus ning teisel veab 21. keskkooli uksest enda järel sisse hobust – see on ühe tema nooruspõlve seiga lõbus meenutus.

Ariel Klasi sõnul tundus talle Nelly Drelli maalitud Eri Klasi suures portrees midagi võõrastavat. «Minu silmale ei olnud see minu oma Eri,» lisas ta. «Kodu on täis tema fotosid ja väiksemaid portreid, aga suur portree hakkas mind leina ajal rõhuma, liiga palju kurvastama.»

Kaks Hugo Hiibuse pilapilti tulid samuti Tartusse oksjonile, kuid mitmed karikatuurid maestrost on antud teatri- ja muusikamuuseumile. «Ma annetasin muuseumile ka palju Eri esemeid, näiteks tema autasud ja partituurid, isegi tema kirjutuslaua, tooli ja tugitooli, kus Eri istus, rääkimata paljudest tähtsatest mälestusesemetest ja maalidest,» lisas Ariel Klas.

Nikolai Smirnovi «Lilledega» konkureerivad E-Kunstisalongi sügisoksjonil alghinna poolest Edgar Valteri suured õlimaalid «Kutsus kõiki lugema» ja «Valikuvabadus», mõlemad lähevad enampakkumisele alghinnaga 13 000 eurot.

Vabariigi aastapäevaks

Eesti kunstile on seekordse oksjoni korraldajad üldse rohkesti tähelepanu pööranud ja mõelnud sealjuures lähenevale Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Nii näiteks on valikus Eduard Maaseri rahvusromantiline söejoonistus «Peremees ja perenaine», Elmar Kitse portree noorest üliõpilasest, kelle elutee viis mõni aasta pärast maalile jäämist Siberi vangilaagrisse, Valli Lember-Bogatkina elurõõmus akvarell rahvatantsijatest. Kõik need on valminud 1940. aastate teises pooles.

Enampakkumisele läheb ka Eduard Wiiralti «Viljandi maastik» (1943). Selle graafilise lehe tamm sümboliseerib oksjoniväljapaneku koostajate sõnul meie rahva tugevust, vastupidavust ja hakkama saamist ka kõige keerulisematel aegadel.