Pettunud Albert: see oli minu viimane Hawaii, rohkem ei jaksa siia tulla

«Minu jaoks pettumus,» oli Albert konkreetne. «See on ju minu Hawaii-karjääri tagantpoolt teine tulemus. Nii ongi ja sellisena ma seda ka hindan,» ohkas Albert, kes sai ujumises ajaks 48.30, rattarajal 4:36.15 ja maratonijooksus 3:12.43. Kokku andis see koos vahetustega lõppaja 8:41.28.

Kuhu edasi? Alberti sõnul on tugeva pettumuse taustalt praegu vale hetk sellest rääkida. Üks on aga kindel.

«See oli minu viimane Hawaii. Ei jaksa enam siia tulla. Tunnen, et kehas pole enam sellist vurtsu,» lausus 38-aastane Albert. «Väljapuhanuna peab tekkima kannatamatu soov võistelda – näha, kui palju endast sel korral võtta saab. Minul seda enam pole. Aga mul on isegi hästi läinud, olen nii palju Ironmane teha saanud,» jäi ta siiski positiivseks.

Oma parima ala ehk ujumise lõpetas ta tavapäraselt kõrgel kohal ehk neljandana, kuid loovutas ratta- ja jooksurajal kohti ning pidigi lõpuks leppima 25. positsiooniga. «Muidugi tahtsin ja lootsin rohkemat. Aga ei saanud endast kõike kätte. Keha oli koostööaldis, mootor töökorras. Aga selleks, et suudaksid endast Ironmanil maksimumi anda, on vaja midagi veel – teravust, mille toob esile võistlus,» arutles Albert.

Kogenud mees oskab arvata ka ebaõnnestumise põhjust – senine hea hooaeg sundis kokkuvõttes Hawaiil endale lõivu maksma. «Minu puhul on nii, et Hawaiile kvalifiteerumiseks pean aastas tegema enne veel kaks täispikka triatloni. See tähendab, et tuleb end kolm korda aastas täielikult mobiliseerida,» nentis Albert.

Seekord tundis ta juba distantsi alguses, et pole tema päev. «Mul oli mingi lagi ees, millest ei suutnudki kogu võistluse jooksul läbi murda. Vanema ja kogenuma sportlasena olen end niisugusel juhul aeg-ajalt suutnud nii-öelda nõksutades käima tõmmata – panen tempot juurde, lasen maha, panen juurde, lasen maha... Siis mõnikord luugid avanevad ja saab panna nii, et silmamunad tagurpidi ja sädemeid lendab! Aga seekord mitte.»

Albertist seitse aastat noorem Kirill Kotšegarov mõistis kiruda vaid ebaõnne, mis ei lubanud korralikku ettevalmistust heaks tulemuseks realiseerida ja sundis sootuks katkestama. «No pehmelt öeldes läks kehvasti jah!» tõdes Kotšegarov pärast võistlust, mis lõppes talle juba rattadistantsi alguses. «Juba ujumine oli üpris jõuetu, aga rattasõidu ajal lõi uuesti välja vana probleem – alaselg ja tuharalihas hakkasid valutama. Tõmbas tuimaks, pingutada ei saanud,» sõnas Kotšegarov, kes tuli veest välja üldarvestuses 211. kohal (aeg 56.32).

Seejärel purunes Kotšegarovi rattal umbes 45. kilomeetril rehv. «Panin uue alla, aga kahjuks tuli kaasas olnud ballooni sisu ventiili vahelt uuesti välja. Pool tundi ootasin tehnoabi, nad pumpasid rehvi täis, aga selleks hetkeks murdusin juba ka vaimselt,» kirjeldas Kotšegarov. «Kuna polnud plaanis siia päris matkama ka tulla, sõitsingi linna tagasi.»

Miks tuttav tervisemure taas välja lõi, ei osanudki Kotšegarov hoobilt pakkuda. «Eks peame Eestis füsioterapeutidega üle vaatama. See häda on mind tänavu juba paar korda kimbutanud ja tegelikult ei tundnud end terve viimase ettevalmistusnädala jooksul hästi. Suur töö sai tehtud, vorm polnud kehv, aga juba ujumise ajast ja rattasõidu näitajatest sain aru, et kaotasin 30 kilomeetri peal 15–20 protsenti mullusest võimsusest,» tõdes Kotšegarov.

Nii Kotšegarov kui ka Albert pakkusid enne võistlust, et esikoha võtab taas kahel viimasel aastal Hawaiil võidutsenud sakslane Jan Frodeno. Hawaii aga ei halastanud ka Pekingi olümpiavõitjale. Frodeno pidi juba jooksudistantsi kolmandal kilomeetril vigastuse tõttu ajutiselt üle minema kõnnile, kuid otsustas võistluse siiski lõpetada, saades 70. koha.

Soosiku ebaõnne kasutas ära tema kaasmaalane Patrick Lange, kes võitis rajarekordiga 8:01.40 elu esimese MM-kulla. Naistest krooniti kolmandat korda maailmameistriks šveitslanna Daniela Ryf.

TULEMUSE KAST

Hawaii Ironman

Mehed:

1. Patrick Lange (Saksamaa) 8:01.40

2. Lionel Sanders (Kanada) 8:04.07

3. David McNamee (Suurbritannia) 8:07.11

...

25. Marko Albert 8:41.28

Kirill Kotšegarov katkestas

Naised:

1. Daniela Ryf (Šveits) 8:50.47

2. Lucy Charles (Suurbritannia) 8:59.38

3. Sarah Crowley (Austraalia) 9:01.38