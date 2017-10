Viimasele minutile jäänud teeremont ajab külarahval kopsu üle maksa

Tahvli järgi pidi töövõtja AS Eesti Teed asjaga ühele poole saama 31. augustiks. Ent kevadest sai märkamatult suvi, suvest sügis ning praegu, viis kuud hiljem, on tee ikka veel selline, et oma neljarattalisest sõbrast hoolivatel juhtidel tulevad külmavärinad peale, kui seal sõita tuleb.

Mitmes lõigus on sõna otseses mõttes auk augus kinni ning paaris kohas ähvardavad tee ääres laiutavad lombid üle tee voolama hakata. Kuid sõitma peab, et Kavastusse või Luunjasse tööle ja kooli jõuda. Sava tee on selleks kõige otsem, ümbersõite tehes tuleb arvestada paarikümnekilomeetrise ringiga.

/ TPM

Lapsed koduõppele?

Sääsküla elanik Aimar Peterson, kelle lapsed käivad Kavastu algkool-lasteaias, peab seda teed sõitma päevas neli korda.

Ta nentis, et kuigi kohati üle kümnekilomeetrist tunnikiirust teel arendada ei maksa, on tema aasta eest soetatud sõiduauto esisild sellises seisus, et vajab peagi vahetust. Pukside vahetamine on külaelanikele juba tavapärane rutiin ning paarisajaeurone remondikulu kuus on pigem reegel kui erand.

Sestap oldigi kevadel teeremondist kuuldes väga lootusrikkad, kuid see tunne on asendunud nõutuse ja pettumusega. Peterson on kaalunud lausa varianti lapsed koolist ära võtta ja neid kodus õpetama hakata, sest see tuleks odavam, kui pidevalt autoga remonditöökojas käimine.

Petersoni sõnul hakkas teel mingi tegevus pihta juuni lõpus või juuli alguses, kuigi kiri infotahvlil lubas, et tööks läheb 15. aprillil. «Saan aru küll, et kruusateed ongi problemaatilised, kuid miks nad ei teinud töid kuival ajal?» küsis mees. Tema väitel olnud kuival ajal teel ametis vaid üks kopp, alles sügisvihmade saabudes läinud tegevus aktiivsemaks, siis oli platsis kaks-kolm koppa.

«Tee on samasugune nagu enne remondi algust – mida nad siis siin üldse teinud on?! Inimesed tõesti ei taha sellel teel sõita, see on konkreetne auto lõhkumine,» kurjustas Peterson.

Isetekkeline kraav

Sääsküla–Sava teeremondi projektijuht Kristjan Kivimaa tunnistas, et infotahvlile sai tööde lõppaja kirjutamisel oldud liiga rutakas. Lepingu järgi tuleb see objekt maanteeametile üle anda oktoobri lõpus.

«Arvasin, et jõuame augusti lõpuks valmis, kuid kahjuks on ressursid piiratud ja sellel aastal on olnud päris palju töid,» nentis Kivimaa.

Ta lisas, et teel oleks tarvis teha kruusa lõplik profileerimine ja tihendamine, kuid see on jäänud toppama vihmaste ilmade taha. Et alanud nädalal lubavad prognoosid kuivemaid olusid, loodetakse see asi lähipäevadel ette võtta.

«Vihmaste ilmadega poleks olnud mingit mõtet ka teed üle hööveldada, see teinuks olukorra veel hullemaks,» lisas Kivimaa.

Mis puudutab aga paaris kohas otse tee ääres lainetavaid veelompe, siis ühel puhul olevat selle taga ühe kohaliku maaomaniku omaalgatuslikult kaevatud kraav. «Varem pole seal veega muret olnud. Nüüd on aga probleem tekkinud,» viibutas Kivimaa isetegevusliku tee-ehitaja poole näppu. Probleemi kaotamiseks ehitatakse antud kohta esimesel võimalusel teetruup.

Kuna lepingu järgi on töövõtjal remondi lõpetamiseks aega veel pisut üle kahe nädala, siis tellijal ehk maanteeametil pole praegu põhjust kedagi pihtide vahele võtta. Küll pidi ka maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt nentima, et infotahvlit valmistades oli töövõtja olnud selgelt liiga optimistlik.