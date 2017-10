Servitil jäi üllatusest puudu 30 minutit

Nädala eest koduplatsil peetud avakohtumise napilt 25:27 kaotanud Serviti püsis võõrsil avapoolajal kenasti mängus – vaheajale mindi seisult 12:12. Teiseks poolajaks enam rammu ei jagunud. Nexe pääses juhtima 17:14 ja kuigi Serviti jõudis seisuni 17:16, siis järgnes juba Horvaatia hõbedaklubi 5:0 spurt, mis tegi seisuks 22:16. Mäng oli sellega tehtud ja edasipääseja otsustatud.

«Teise poolaja algus otsustas edasipääseja. Teenisime kaks eemaldamist järjest, ei saanud kaitses hakkama ja andsime initsiatiivi vastasele. Tuli mõõn, millest enam ei taastunud,» selgitas Serviti peatreener Kalmer Musting ega varjanud oma pettumust. «Suur üllatus oli ainult 30 minuti kaugusel. Tegime eurosarjas kolm ja pool head mängu. Ainult tänase mängu teine poolaeg läks nurja. Ülejäänud seitse poolaega tegutsesime Horvaatia tiimidega (avaringis oli Serviti vastaseks HRK Gorica – toim) võrdselt.»

Horvaatia kõrgliiga paikneb eurosarjades eelmise kolme hooaja jooksul näidatud tulemuste põhjal koostatavas Euroopa käsipalliliidu (EHF) edetabelis 9., Eesti meistriliiga 28. kohal. Eesti meister Serviti suutis tänavu eurosarjas alistati Horvaatia tšempionaadi neljanda klubi Gorica ja andis viisaka lahingu hõbedameeskonnale Nexele. Mida sellest arvata?

«Nexe polnud võistkond, kes oleks meist klassijagu kõrgem. Kahe mängu peale suutsime 120 minutist 90 nendega täiesti võrdselt tegutseda. See näitab, et Eesti meistrivõistluste taseme osas ei ole meil põhjust häbeneda. Tõestasime eurosarjas endale, et me ei pea Euroopa keskmikke kartma, mis annab usku järgmisteks hooaegadeks. Vast õnnestub mõnel puhul EHF Cupi sarjas kolmandasse eelringi jõuda, mis oleks meie võimalusi arvestades ilmselt ka ülim saavutus,» rääkis Musting.

Serviti oli hooajal 2017/18 ainuke eurosarjas osalenud Eesti klubi.

TULEMUSE KAST

EHF Cup

Nasice RK Nexe – Põlva Serviti 32:21

Serviti väravad: Aizatullov 6, Sillaste 5, Tšezlov 3, Grištšuk 2 Uibo 1, Sokk 1, Ljubtšenko 1, Muuga 1, Sarapuu 1

Kahe mängu kokkuvõttes võitis Nexe 59:46