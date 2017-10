Mis saab eurotoetustest pärast 2020. aastat?

«Asjad liiguvad paremuse poole, aga kõigis Euroopa riikides ja piirkondades on veel vaja palju tööd teha,» rääkis nädal aega tagasi Brüsselis pressikonverentsil ajakirjanikele Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Creţu. Värskeimat, järjekorras seitsmendat ühtekuuluvuspoliitika aruannet tutvustades märkis volinik, et kuigi ebavõrdsus liidu eri piirkondade vahel on hakanud pärast 2015. aastat taas vähenema, elavad paljud ELi kodanikud endiselt piirkondades, kus SKT on praegu väiksem kui enne viimast majanduskriisi. «Meil on palju ebavõrdsust, ja mitte ainult riikide, vaid ka ühe riigi eri piirkondade vahel,» nentis ta.

Ei ole saladus, et viimase aasta jooksul on ühtekuuluvuspoliitika mõttekus tugevalt kahtluse alla seatud, mistõttu rõhutab Brüssel oma retoorikas ikka selle vajalikkust. «Me võime rääkida, kuidas muuta ühtekuuluvuspoliitika rakendamist, kuid mitte seada kahtluse alla selle olemasolu,» toonitas möödunud nädalal ajakirjanikele Euroopa Regioonide Komitee president Karl-Heinz Lambertz.

Rail Balticut ei jäeta

Kuigi ametlikult hakatakse uue euroraha jagamise perioodi üle arutlema kevadel, näevad nii Brüsseli kõrged ametnikud kui teisedki teemaga kursis olevad inimesed juba praegu probleeme. «Olukorras, kus oleme alles uue programmiperioodi planeerimise alguses, on palju teemasid kõne all: kuidas raha jagada, kuidas projekte hinnata ja senise süsteemi nõrkusi analüüsida,» loetles Creţu.

Postimehe allikate sõnul võib kindel olla selles, et pärast 2020. aastat ei kuulu Eesti ELi silmis enam vähem arenenud riikide hulka, kelle SKT on vähem kui 75 protsenti euroliidu keskmisest. Ühtlasi tähendab see ka, et Eesti peab hakkama andma ELi eelarvesse rohkem raha, kui ta sealt ise saab.

Praegu on Eestil sarnaselt Leeduga sellest piirist puudu üks protsent, Läti on ainus kolmest Balti riigist, kellel tuleb veidi rohkem tööd teha. Peale Eesti võivad arenenumate sekka jõuda ka Tšehhi ja Slovakkia. Samuti võib hästi minna Ungaril ning mõnel jõukamal Poola piirkonnal.

Samuti on üsna tõenäoline, et senise seitsmeaastase programmiperioodi asemel kehtestatakse pärast 2020. aastat hoopis viieaastane vahemik, kaalumisel on ka mudel «5+5 aastat». Kindlasti väheneb uuel perioodil kaasfinantseerimise maht, kuigi see ei ole Eestile väga suur probleem. Pigem jäävadki siis rahastamata küsitava väärtusega ehk peaasjalikult poliitilistel eesmärkidel ellu viidavad projektid.

Kuigi Eesti puhul on eurotoetuste abiga juba uuendatud suurem osa infrastruktuurist – uue ilme on saanud mitmed suured haiglad, koolid, lasteaiad, ehitatud on terve hulk kompetentsikeskusi ja tervisekeskusi –, jääb pärast 2020. aastat murelapseks ikka transport, kuhu on õnneks siis ka euroraha loota. ELi tasemel on linnade areng küll prioriteet, kuid pole veel selge, kuidas see uude programmiperioodi sisse kirjutatakse. Kindlasti jääb sisse aga linnatransport.

Lahtine on ka ELi suurprojektide tulevik. Selle kohta tegid transpordiministrid juuli lõpus ühisavalduse, milles nõudsid, et võiksid ka pärast 2020. aastata investeeringutes kindlad olla. Nende kaotamine oli jutuks juba käimasoleva, 2014.–2020. aasta rahastusperioodi eel, kuid esialgu jäeti investeeringud alles, sest osa projektide kvaliteet ei olnud hea. Balti riike ja Poolat see küll ei puudutanud.