Valimisheitlus Alatskivil: üks lubas, teine tegi ära

«Keskerakond ega ükski teine erakond pole siin lillegi liigutanud, ärgu bluffigu ja hoidku oma suu kinni,» ütles Alatskivi vallavanem Andu Tõrva reedel. «Meie oma volikogu otsustas, et plats on vaja korda teha, ja vallavalitsus korraldaski asja ära. Ka surnuaia kõrval oleva parkimisplatsi lasime korda teha ja ära asfaltida, maanteeamet keeldus sellest tööst. Kõik on valla rahaga tehtud, keegi pole meile midagi andnud.»

Sõelmed tänavakivi asemel

Vabadussõja mälestusmärgi, sõduri kuju, puhastasid kaitseliidu liikmed suve hakul, plats sai korda eelmisel nädalal. «Seal võeti oma viis sentimeetrit pori üles ja pandi sõelmed maha, et inimesed saaksid puhta jalaga käia,» rääkis Andu Tõrva. «Tahtsime töö suuremalt käsile võtta, tänavakivi panna, aga maanteeamet ei andnud valla kavale kooskõlastust.»

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Peeter Ernits sõitis eile lõuna ajal Alatskivi kandis ringi ning veendus oma silmaga, et kõnealune valimislubadus on Keskerakonnata tõesti täidetud. «Jah, just parkisin seal,» rääkis väga viletsas levialas viibinud Peeter Ernits. «Noh, mis ta ikka nii väga ära on – asfaldi all, kemps platsi ääres. Täna häiris mind seal see, et prügikasti pole, võiks ikka olla. Muidu aga, mis seal ikka.»

Ta soovitas sel teemal täpsema info saamiseks rääkida Alatskivi viimase vallavolikogu liikme, Keskerakonda kuuluva Paul Mooraga.

Küsimusele, miks lubas Keskerakond enne valimisi peale Alatskivi surnuaia ees oleva platsi kordategemise rajada sinna ka uue turu, kuigi ka selle töö ettevalmistused juba käivad ja rahagi on vald selleks hankinud, vastas Peeter Ernits samamoodi: «Rääkige Paul Mooraga, mina olen ainult Keskerakonna Tartu piirkonna juht.»

«Plats ei ole päris korras,» väitis Paul Moora. «See töö on seal ajutine, ainult pori on laiali lükatud. Sinna on vaja kõnniteekive, tarvis on teha korralik kõnnitee ja panna äärekivid. Surnuaia väravad on poolviltu ees, needki on vaja korda teha. Plaanidest puudu meil pole, ainult rahast on puudu.»

Millal on valmis?

Alatskivile kavandatava turu asjus ei jäänud vallavolikogu liikmena tulevikuplaanidega kursis olev Paul Moora samuti vastust võlgu. «Ega ta valmis ole, lubada võib ju palju,» ütles ta. «Kui turg on tehtud, siis saame öelda, et see on tehtud ja asi on korras.»

Et Vabadussõja mälestussamba platsi korrastamise arved olid veel kokku rehkendamata, ei osanud Andu Tõrva selleks tööks kulunud summat öelda. Surnuaia kõrval oleva parkimisplatsi asfaltimiseks kulus vallal 21 000 eurot.