Valimisnädal tõi kaasa rekordiliselt rikkumisi

Vahetult enne valimispäeva jõudis valimiste valvuriteni rohkelt viiteid olukordadest, kus kodanikele pakuti hääletamise eest mõnda hüve või lihtsalt raha otse kätte, hoolimata sellest, et häälte ostmine pole keelatud mitte üksnes hea valimistava, vaid ka seadusega. Eriti paistis silma Paldiski valimisliit Hea Tahe, mille kandidaadi Valentina Pivovarova poolt hääletamise eest olla pakutud kuni sada eurot.

Paldiski abilinnapea Elena Villmann olla aga kaebuse kohaselt käinud mööda kohaliku sissekirjutusega õpetajaid, viies neile 30-euroseid kinkekaarte. Üks Reformierakonna kandidaat oli seal pakkunud pensionäridele hääle eest 40 eurot, nende Lääne-Virumaa kandidaat seevastu kostitanud hoopis õllega.

Kuna tunnistajad pelgavad oma näo ja nimega rääkida, on suurt osa valimiste valvuriteni jõudnud olukordadest keeruline tõestada, kuid üksnes kaebuste rohkus näitab, kui kaugele on kandidaadid valmis minema, et valituks saada.

«Võiks ju arvata, et iga valimistsükliga muutub kampaania sisukamaks ja valimisvõitlus demokraatlikumaks. Tuhkagi! Valijate mõjutamise meetodeid vaadates oleme justkui eelmisesse sajandisse tagasi jõudnud,» ütles valvurite sekka kuuluv Jüri Nikolajev äraspidisel autahvlil esimese koha pälvinud juhtumite kohta. «Ma ootaksin mingitki reaktsiooni kohalike parteikaaslaste tegutsemisele erakondade keskkontoritelt. Ja see peaks olema üks korralik keretäis, mitte pea liiva alla peitmine. Mõtteviis, et kuniks pole vahele jäänud, pole süüdi, sobib kriminaalidele, mitte demokraatliku riigi poliitikutele.»

Teise koha valimiste valvurite koostatud rikkumiste edetabelis pälvisid õpilaste kohustuslikud ekskursioonid Narva Vee juurde. Avalikkuse ette jõudis tänu õiguskantsleri märguandele seik Narva linnast, kus kooliõpilasi viidi busside kaupa ekskursioonile ettevõttesse Narva Vesi. Olukorra teeb valimisvalvurite sõnul markantseks see, et neid ekskursioone viis kohapeal läbi ettevõtte juht – valimistel kandideeriv volikogu liige Aleksei Voronov (Keskerakond). Lisaks seati ekskursioonid väidetavalt linnavalitsuse survel teadlikult just aktiivsesse kampaaniaperioodi.

«Olukord, kus linnavalitsusest on ülevalt alla antud korraldus tuua õpilased aktiivse valimiskampaania ajal kuulama mitte mõnda eksperti, vaid linnavolikogu liiget, on selge hea valimistava rikkumine. On oldud ettevaatamatud ning kasutatud ära haridusasutuse võimu õpilaste üle ning linna võimu haridusasutuste üle,» kommenteeris Anna Karolin.

Kolmanda koha sai töötajate survestamine haiglates. Mitu tõsist süüdistust jõudis valvuriteni haiglate juhtivtöötajate kampaaniavõtete kohta. Pärnu haigla juht Urmas Sule (parteitu, kandideeris Reformierakonna nimekirjas) kutsus väidetavalt igas osakonnas kokku koosoleku, et teha seal poliitilist reklaami ja jagada kampaaniameeneid. Narva haigla juht Olev Silland (Keskerakond) aga käis haigla arste läbi nimekirjaga, kuhu palus allkirju neilt, kes tema poolt hääletavad.

«Iga tööandja ja juht peab arvestama, et asutuse koosolekule on töötaja toonud töö. Kui koosoleku osaks saab poliitiline reklaam, on töötajal alluvussuhte tõttu raske sellest ära öelda ja seetõttu on ta tõenäoliselt sunnitud kuulama. Eraldi küsimus on, kuidas töötaja mõtleb enda tööalasest turvalisusest, kui hääletab teisiti või väljendab arutelul näiteks oma skeptitsismi,» selgitas Karolin.

Neljanda koha sai kooli infokanalite kasutamine valimiskampaaniaks ning viienda Konguta vallavalitsuse tänuüritus vallarahvale.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL) on alates 2009. aastast kutsunud valimistel esinduskogudesse pürgijaid järgima head valimistava, et kampaaniad oleksid sisukad ja eetilised ning aitaksid valijal teha tarka otsust. Koos valimistava vabatahtlike valvuritega jälgib ja kommenteerib EMSL tavast kinnipidamist.