Tartu lennujaam kaotab reisijaid

Augustis oli aasta võrdluses vähem 394 reisijat, juunis 121 reisijat, mais 185 reisijat, aprillis 205 reisijat. Vaid juulis oli neid 28 enam kui mullu.

Finnair lendab Tartusse ja Tartust iga päev ning on pakkunud tartlastele usaldusväärset teenust. Ka septembris toimusid kõik plaanitud lennud, kokku oli neil 2402 reisijat, mis teeb arvestuslikuks täitumuseks 58,82 protsenti. Lennu kohta oli keskmiselt 40 inimest. Mullu septembris oli reisijaid 2827, mida oli 425 võrra rohkem kui tänavune 2402.

Tänavu septembris oli Helsingist Tartusse lendajaid 1289, lennu kohta 43, täitumus 63,2 protsenti. Tartust Helsingisse lendajaid oli 1113, lennu kohta 37, täitumus 54,4 protsenti.

Mõju kellaaegadel

«Eks kindlasti on mõju väljumiste kellaaegadel,» kommenteeris Tartu lennujaama juhataja Argo Annuk. «Meie päevastel lendudel on lennuki täitumus suurem kui õhtustel lendudel. Sõltub muidugi päevast.»

Annuk sõnas, et päevad ei ole siiski vennad, pühapäeviti on lennukid puupüsti täis.

Kolmel päeval nädalas on lennud Helsingisse keskpäeval, neljal päeval nii, et plaanitud maandumine Helsingis on hiljem kui kell 23.

Asi on selles, et hilisõhtused lennud ei võimalda enamasti sama päeva jätkulende Helsingist Euroopasse. Küll võib olla võimalik mugav ümberistumine Aasia lendudele.

ASi Tallinna Lennujaam kommertsdirektor Eero Pärgmäe ütles, et sõiduplaan ei lähe kokku klientide soovidega. Äsjasest uuringust selgub, et 77 protsenti Tartu lennujaamast lendajatest läheb jätkulendudele.

Pärgmäe sõnul on teemat Finnairiga arutatud, sest 15 protsenti kukkumist on Tartu lennujaamale siiski palju. «Nad lubasid õhtust lendu tunni varasemaks tõsta, kuid jätkulendude suhtes see ei aita,» ütles ta.

Pärgmäe tõdes, et lennujaamal pole muud võimalust, kui jätkata diskussiooni, veenda lennuettevõtet, et ka neile on kasulikum, kui on suurem hulk lendajaid. Paraku on seni vastus olnud, et ei ole vaba lennukit. Finnair lendab Tartu–Helsingi liini kommertsalustel, ettevõte dotatsiooni ei saa.

Muud sihtkohad unistused

Tallinna Lennujaam on jätkanud kõnelusi ka Tartust muudesse sihtkohtadesse lendude avamise üle. Tartu–Riia lendude taasavamine pole siiski lähituleviku perspektiiv, sest Air Balticu ärilised eesmärgid on teistsugused: nad eelistavad lende suuremate lennukitega, mis Tartu liinile aga ei sobi.

Ka ei ole lähitulevikus loota näiteks Stockholmi liini taastamist SASi abiga, sest see lennuettevõte tõmbab praegu oma tegevust hoopis koomale.

Pärgmäe ütles, et Stockholmi lend Tartust vahemaandumisega Kuressaares võib küll tulla, kuid sel puhul on lootus eeskätt LOT Nordical.

Tartu lennujaama reisijate koguarv septembris oli 2647. Sellest põhiosa tuleb Finnairi liinilendudest, 102 andis 26. septembril väljunud tellimuslend ja ülejäänu jääb peamiselt kodumaiste eralendude arvele.