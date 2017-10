Maria Šarapova 881 päeva karmi ootust ja kannatust

Olgugi et puhtsportlikku taset arvestades ei küündi triumf Hiinas Tianjinis Šarapova parimate saavutuste valimikus kuigi kõrgele, omistab ta sellele siiski täiesti erilise tähenduse. «Jään seda turniiri alati mäletama,» lausus ta AFP vahendusel. «Sa ei tea iial täpselt ette, millal miski lõpeb. Minuga juhtus see lõppenud nädalal.»

Twitteris kirjutas Šarapova aga võidukarikaga pildi juurde: «36. Oled mul igavesti meeles.»

Alles seitsmes katse tõi täistabamuse

Šarapova langes paljude silmis imetlusobjektist paariaks mullu varakevadel, kui tuli avalikuks, et tema Austraalia lahtistel antud dopinguproovis sisaldus keelatud aine meldooniumi jälgi. Järgnesid pisarad ja süütusetõotused, kuid rohkem kui aastapikkusest võistluskeelust polnud pääsu.

Karistus kantud ja tänavu aprillis võistluskarussellile naastud, on pausi tõttu maailma edetabeli sügavikku vajunud endine esireket saanud ehedalt tunda, mida (tennise)maailm temast arvab. Arvamused on lahknenud seinast seina – mõnede turniiride korraldajad pole soostunud talle erandit tegema, paljud on aga eraldanud vabapääsme.

Comeback ei ole sujunud põrmugi hõlpsalt. Kuuel eelmisel turniiril jõudis Šarapova parimal juhul poolfinaali, Wimbledonist tuli vigastuse süül eemale jääda, US Openil kaotas ta kaheksandikfinaalis Läti esindajale Anastassija Sevastovale. Kuni nüüd Tianjinis õnnestus lõpuks pikast painajast vabaneda. Finaalis põkkusid kogemused ja noorus: 30-aastane Šarapova sai 11 aastat nooremast valgevenelannast Arina Sabalenkast jagu 7:5, 7:6 (10-8).

«Palju õnne Mariale. Ta tahab ja suudab endiselt. Tennis koos Šarapovaga on parem kui ilma temata,» lausus legendaarne ameeriklanna Chris Evert.

Viiekordne suure slämmi tšempion Šarapova läbis turniiri settigi kaotamata, ehkki oli esikohaduelli avavaatuses 1:4 ja teises koguni 1:5 taga. Võtmemomentidel said määravaks Šarapova suurem kindlus ja ässpallingud. Sabalenka võis aga samuti rõõmustada: uues WTA pingerivis võtab noor talent esimest korda sisse koha esisajas.

Kümnendi järel tagasi Moskva publiku ees

Juba eile alustas Šarapova 6000 kilomeetri pikkust teekonda Hiinast Moskvasse. Venemaa kaunitar on Kremlin Cupi turniiril kodupubliku ees kolm korda varem küll mänginud, kuid viimasel kümnendil mitte kordagi. Reedel teatasid võistluse korraldajad, et Šarapova vastas nende pakutud priipääsmele jaatavalt.

Maailma edetabelis kerkis Šarapova aga eduka nädalaga 86. pügalalt 57. kohale. Seega pole enam mägede taga aeg, kui ta mahub otse tippturniiride põhitabelitesse. Olgu selle väite tõenäosuse kinnituseks toodud ka üks statistiline fakt: praegu esiklapse kasvatamisele pühenduv Serena Williams on ainuke tegevmängija, kelle vastu on Šarapova omavahelistes kohtumistes miinuses.

LISALUGU

Eksimatu Federer pühkis Nadali väljakult minema

Samal ajal kui Maria Šarapova naasis Hiinas võidurajale, jätkas Roger Federer samas vägevat seeriat. Kõigi aegade edukaim meestennisist näitas Shanghai turniiri finaalis Rafael Nadali 6:4, 6:3 seljatades tõelist meistriklassi.

19 suurturniiri võitnud 36-aastasel šveitslasel kulus praeguse maailma esinumbri alistamiseks vaid tund ja 12 minutit. Tähelepanuväärne, et kuigi 38 omavahelisest duellist on Hispaania äss võitnud 23, on ta viies viimases pidanud tunnistama Federeri paremust.

«Arvestades, mis mu seljaga on viimasel ajal toimunud, olen üllatunud, et siin võitsin,» tunnistas Federer. ­«Ma ei eksinud täna peaaegu üldse. Mulle oli algusest peale selge, kuidas pean mängima. Alustasin hästi, ründasin ja hoidsin teda surve all. Kui vaja, lasin ka Rafal endal eksida. Suutsin plaani täita kõik need 72 minutit, kui väljakul olime.»

Mullu tervisehädade tõttu vaat et maha kantud tennisekuningas võitis tänavu juba kuuenda tiitli, kokku on tal neid tervelt 94. Valmistudes Londonis peetavaks ATP aastalõputurniiriks, teab Federer, et ta on ainuke, kes võib tänavu Nadali esinumbri positsioonilt tõrjuda. «Rafast möödumine on äärmiselt keeruline ülesanne ja ma ei usu, et see juhtub, aga kui mängin nii nagu siin… Kes teab?» muigas Federer.