Tänak pani terve Saaremaa rõkkama

Ilmaennustus lubas 50. Saaremaa ralliks kõike muud kui toredat nädalavahetust. Külm ja märg – eelmisel aastal niigi kahjusid kandnud korraldajad võisid õigustatult muretseda ka tänavuse võistluse pärast. Ent kohal oli Tänak, teda tulid vaatama tuhanded rallifännid ning koos pakuti peaaegu lakkamatust vihmasajust hoolimata vahva etendus, mida nautisid nii võistlejad kui ka pealtvaatajad.

Sportlikust pingest kui sellisest rallivõidule rääkida ei saanud. Kokku oli stardis kolm WRC-masinat, aga kaks neist iidsed Subaru ja Mitsubishi. Absoluutne tipp-piloot Tänak tuli rajale masinaga, millega ta võistles alles aasta tagasi MM-karusellil. Ainus küsimärk saarlase võidu kohal oli kaardilugeja Grossi oskused. Harilikult ise meeste sõiduvahendiks olnud Ford Fiesta RS WRCd rooliv Gross oli varem kaarti lugenud vaid kahel korral – oma nüüdseks siitilmast lahkunud mentorile Priit Kasakule –, aga Tänaku kõrval kihutamine oli täiesti uus väljakutse.

Kaks nädalat tagasi lõpuks Tänaku kõrvale istumiseks jah-sõna öelnud Gross õppis stardini jäänud päevadel usinasti ametit. Ometi jäi meeste koostöö harjutamiseks vaid reede hommikul läbitud 10 testikilomeetrit. Reedeõhtustel katsetel, kus tee oli märg, aga vihma juurde ei sadanud, nentis Tänak, et sõber sai uues rollis väga hästi hakkama, kuid laupäeval koos lakkamatu sajuga muutus mehe sõnakasutus ralliraadios karmimaks: Grossi esitus oli kord «normaalne», siis «enam-vähem».

Tänak kaarti ei loeks

Ent kui Gross elas esimesed keerulised katsed üle, jätkus Tänakul kolleegi kohta taas kiidusõnu. «Olud on tõesti keerulised ja omalgi on tükk tegemist ning tuleb mõistlikult sõita,» rääkis saarlane pärast poole ralli läbimist. «Georg on oma asjadega üllatavalt hästi hakkama saada. Ta kartis veidi Undvat ja Pidulat, mis on tegelikult kiired katsed ja sügaval metsas, kus on kaardilugejal väga keeruline, eriti WRC-hoo pealt. Ta on väga normaalselt hakkama saanud: vahel siin-seal korrigeerime, aga ta pole kordagi legendi täielikult ära kaotanud. Kindlasti palju parem, kui oskasime oodata.»

Viis (taas võidetud) kiiruskatset hiljem finišisse jõudes oli Tänaku sõnum veel ülistavam. «Au ja kiitus Georgile. Ulme, mida me tegime. Nii palju, kui mina inimesi tean, siis enamik ei uskunud, et ta saab hakkama. Võitsime kõik katsed ja sõitsime korraliku WRC-hooga. See, mida Georg täna tegi... On palju kaardilugejaid, kes sellega hakkama ei saaks. Ma arvan, et mina seda ei teeks.»

Pärast 1978–1979 võidutsenud Jaan Metsalu esimese sportlasena nii piloodi kui ka kaardilugejana Saaremaa ralli võitnud Gross tunnistas, et kui esimeste katsete närveerimine sai otsa, hakkas tal autos juba päris lõbus. «See oli täitsa uus asi, aga ma ütleks, et lõpus oli juba väga kihvt. Hakkas täitsa tunne ja rütm tekkima ja Ott sai usaldama hakata. Katsel oli väikesi hilinemisi või etteminemisi, aga Ott suutis mind väga oskuslikult juhendada. Kihvt, aga ausalt: rohkem ei viitsiks teha,» naeris virumaalane. Edaspidi ihkab ta enda kätte rooli, mitte legendiraamatut.