Valimiste järel saab maast linn. Mis muutub?

Ma sooviksin, et oleks pidev areng. Neid asju, mida võiks ära teha, on väga palju. Näiteks inimene, kelle poolt hääletasin, seisab selle eest, et inimesed saaksid liikluslahendustest hästi aru ja linnas oleksid planeeringud mõistlikult aetud. Minu toetuse saanud kandidaat minu meelest oskab inimestega suhelda, on vahetu. See ongi oluline. Pole vaja reklaamimulli.

Tööl olen linnas, lapsed käivad lasteaias Ilmatsalus. Ma olen sünnilt tartlane, põgenesime kodulinnast valda ja nüüd oleme varsti jälle linnakodanikud.

Tähtvere vald ja selle vallavalitsus mulle meeldivad. Kõik asjad saavad ilusti aetud ja inimesed on väga vastutulelikud, kõik saab õigel ajal ka tehtud.

Sirje Ant / Margus Ansu

Sirje Ant (62),

pensionil iluteenindaja

Ma ei hääletanud linnaga ühinemise poolt, kui küsitlus oli. Oleksin tahtnud pigem, et läheme Nõoga kokku. Ma ei saa sellest linnaga kokku panemisest aru: meil on karjalaut siin kõrval, see tundus naljakas. Me ei ole linn, me oleme ikka linnast väljas.

Kõik kandidaadid muidugi kiidavad ennast, aga vähe räägitakse, mis sellest vallast saab. Õigupoolest midagi ei räägita ja ma ei saagi aru, mis edasi saab. Mis juhtub seniste vallatöötajatega? Me oleme Ilmatsalus käinud sporti tegemas, mis sellest saab?

Elan kortermajas, olen pensionär, seepärast võtangi rahulikult. Kuid seda tean, et kõik igatsevad linna bussiliini Märjale – hea poodi minna.

Kuid ma olen linnas sündinud, kole iseseisev ja ega ma ei karda ka midagi. Nüüd tuleb linn järele.

Lapsena käisin karjas seal, kuhu nüüd tulevad uued linnaosad, Erikal.

Maire Sirkel, Enn Ereb / Margus Ansu

Maire Sirkel (54), tervendaja,

Enn Ereb (55) ,tisler

Sirkel: Valisime EKRE, tegelikult ka, et oleks üks jõud, mis tasakaalustaks seda suurt vasakpoolsust, mis meil siin valitseb.

Põhiline on ikka see, et Eesti riik ja rahvas säiliks. Selle pärast ka EKRE valisime. Ja nende väärtuste pärast, mis on olulised. Rahvuslus, see homopropaganda – mul ei ole midagi homode vastu, aga ei meeldi, et sellest tehakse nii suur probleem.

Arvan, et riik peaks olema suhteliselt konservatiivne, siis kodanikud saaksid olla lahked ja sõbralikud.

Eks näis, mis nüüd linnaga liitumisel muutub. Mind huvitavad kõige rohkem kergliiklusteed, et saaks linna otse välja. Neid nüüd ka ehitatakse.

Meie vallavanema poolt ilmselt hääletatakse palju. Tean ka, et enamik meie sõpru hääletab vasakpoolsete poolt, kõik kenad intelligentsed inimesed, me armastame neid ja peame neist lugu, aga lihtsalt, et sinisilmsust tasakaalustada, valime teisiti.

Kampaaniast ei tea ma midagi, aga oleme jälginud, mida inimesed räägivad ja kuhu see asi liigub. Kui on tugev vasakpoolne jõud, peab parempoolne jõud tasakaalustama, et hoida ühiskonda rajal.

Ereb: tuim fakt on see, et koolile raha nüüd juurde ei tule, koolibuss, mida vald rahastas, võetakse ära, ja kool peab ise korraldama selle. Lasteaiamaksud tõusevad üle poole.