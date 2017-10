«Mihhail Kõlvart – umnõi tšelovek»*

Järjekord valimisjaoskonnas püsib pea terve päeva, ehkki vahepeal on see veidi hõredam. «Kas te järjekorrast ikka pilti teete! Oma ajast pean siin seisma!» pahandab üks naisterahvas. Nähes, et järjekord liigub tegelikult üsna kiiresti, on ta pärast hääletamist juba paremas tujus ja tunnistab, et tema kandidaat on Edgar Savisaar. Kõigest hoolimata!

«Seekord oli raskem valida, aga mul on tunne, et ma pean oma hääle kellelegi andma,» ütleb soravat eesti keelt kõnelev venelanna. «Valisin ajaloolisest, mitte praegusest seisust lähtuvalt,» lisab ta.

Ta jääbki sel päeval ainsaks, kes sellise vastuse ajakirjanikule välja ütleb.

Värske ema Valentina Valasevitš (29) on pikalt Keskerakonna poolt hääletanud, aga tunneb muret, kas erakond jätkab samal liinil nüüd, kui Edgar Savisaarel suurt rolli enam pole. «Tahaks, et kõik jääks samaks. Nad mõtlevad rohkem rahvale ja ei erista, kes on eestlane ja venelane,» sõnab õues last kärutav naine. «Ma räägin hästi eesti keelt, aga käisin vene koolis. Läksin eraõpetaja juurde ja sain hakkama. Kui inimene tahab, siis ta saab keelt õppida. Riik ei pea eesti keelt peale suruma, sest lapsed ei oska eesti keelt ning kodus vanemad ei oska neid aidata. Võiks olla rohkem eesti keele tunde, aga mitte nii, et teised ained kannatavad, sest neid tuleb õppida eesti keeles,» räägib Valasevitš oma murest.

Taranova saab lõpuks ühes oma meeskonnaga hinge tõmmata kella 18 paiku õhtul, mil tung veidi vaibub. Loodetavasti jõudsid kõik uuesti tagasi tulla lubanud oma hääle ikka ära anda.

* Vene keeles «tark inimene»

Tiiu ja Arvi Lust tunnevad muret, et paljudel kandidaatidel kipuvad võimule saades luukered kapist välja tulema. Foto: Liis Treimann

Samal ajal Nõmmel

Kalev Leinfeldi jaoks on valimispäev pidupäev. Foto: Liis Treimann

Nõmme noortemajja oodatakse hääletama alla 3000 inimese ja ehkki järjekorda südapäeval ei paista, voorib rahvast ilusal sügispäeval majast sisse-välja tublisti.

Kalev Leinfeld on selga pannud ülikonna ja hoiab uhkusega käes valijakaarti. «Minu jaoks on väga tähtis päev!» ütleb härra Leinfeld, kelle valik on aastate jooksul välja kujunenud. Nagu ka traditsioon käia õigel päeval hääletamas.

«Ma ei ole enam esimeses nooruses ja inimesel on harjumuse jõud. Mina olen käinud valimas alati valimispäeval – näete, siin on minu valijakaart. Kui ma hääle kasti lasen, siis see on paigas. Need on minu harjumused ja uskumused, eks igal inimesel ole omad,» ütleb Leinfeld, kes valib praegust Nõmme linnaosavanemat.

«Praegu läheb kõik paremuse poole, aga näiteks Vakra (endine keskerakondlane, praegune sots Rainer Vakra – toim) teeb siin sellist teatrit! Meie ei ole enam sellises eas – me ei ole lapsed, kes vaataksid suu lahti,» on Leinfeld kriitiline.

Elukaaslased Timo-Mati Pall ning Liisi Liivlaid tulid valimispäeval koos koera Ukuga kohale seetõttu, et on just Nõmmele kolinud. «Tulime siis õigel päeval õigesse kohta,» ütleb Liivlaid, kes on varasematel kordadel eelhääletanud.

Johannes Kundla (16) läheb valima esimest korda, kuid valimisõigust ta enda suureks isiklikuks võiduks ei pea – aga kui nii otsustati, siis tuleb minna. «See on kohustus,» arvab Kundla, kes tegi erakonnavaliku maailmavaate järgi. Konkreetset isikut oli tal leida keerulisem.

«Ääretult lihtne valik – Reformierakonda valin, sest sellega on Eesti elu kõige rohkem paremaks läinud,» on aga näiteks Olar Pullisaar napisõnaline, kuid kindel.

Pensionärid Tiiu ja Arvi Lust sõidavad valimisjaoskonna ette läikima löödud beeži Žiguliga. Nemad on aastaid üht kandidaati valinud, aga Postimehe lugejatele nad tema nime ei avalda. «Mustad teod tulevad siit ja sealt lagedale ja ei ole mõtet jamada, tuleb valida ikka ausad mehed,» ütleb Arvi. Küsimuse peale, kuidas olla kindel, et aus mees on ikka aus, rehmab ta käega. «Ega midagi ei tea, jama ujub alati pinnale.»