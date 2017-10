Vanad erakonnad olid Järvamaal edukad

Eile Järva Teatajaga vestelnud kohalike poliitikute meelest moodustavad kõige suurema tõenäosusega Paides võimuliidu IRL, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Väidetavalt on kolmik kokku leppinud, et see, kelle toetus on kõige suurem, saab linnapeakoha.

Samas pole välistatud, et Reformierakond, EKRE ja valimisliit võivad plaani segi lüüa, kui linnapeakohta pakutakse kolmikust sellele, kes kogus teistest vähem hääli. Türi vald pani leivad ühte kappi Väätsa ja Käru vallaga. Nagu Paideski, kandideeris seal viis erakonda ja valimisliit Suur-Järvamaa.

Türil on valimiste favoriidid IRL ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Nagu neli aastat tagasi, osutus seegi kord kaalukeeleks Reformierakond. Toona lõid oravad käed IRLiga ja on valda üheskoos neli aastat juhtinud. Ka seekord ennustatakse, et Reformierakond jääb senisele koalitsioonipartnerile truuks, sest oravaid ärritas sotside kriitika valla seniste juhtide aadressil.

Järva vallas võtsid valimistel mõõtu viis erakonda ja kaks valimisliitu, Suur-Järvamaa kõrval ka Järva Valla Heaks. Seitsme senise valla alusel moodustuvas Järva vallas läheb usutavasti koalitsiooni tegemiseks tarvis nelja osapoolt. Järva valla favoriit on Reformierakond, kellel tuleb võimupirukat arvatavasti jagada kahe või kolme partneriga.