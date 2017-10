Rakvere kaldub paremale

Põhjenduseks tõi ta asjaolu, et Keskerakonna nimekirjas oli kaks kolmandikku uusi nimesid ning nende tähetund on alles tulemas. Ka erakonna linnapeakandidaat Triin Varek osaleb valimistel esimest korda.

«Olen kaaskandideerijatele väga tänulik, et suutsime hea kampaania kokku panna,» lausus Varek.

Rakvere sotsiaaldemokraate oli valimispeole tulnud toetama kultuuriminister Indrek Saar. «Rakveres meil nii hästi ei lähe kui Paides, Saaremaal või Võrus, aga loodame, et suudame oma positsiooni säilitada,» lausus ta.

Päris mitmed tema erakonnkaaslased pidasid aga seda põhjendamatuks optimismiks.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) linnapeakandidaat Anti Poolamets leidis, et just nemad tõstatasid Rakveres kõige olulisemad teemad. «Ja just meie suutsime välja tuua nende valimiste põhiküsimuse: mis saab riigigümnaasiumi asukohast,» lausus ta.

Ka EKRE on sarnaselt Keskerakonnaga toonud kandideerima palju uusi nimesid, kuid nende suurim nõrkus Rakveres on säravate nimede puudumine ja nimekirja lühidus.

Kõige pikema nimekirjaga oli väljas valimisliit Rakvere Heaks. Valimisliidu linnapeakandidaat Andres Jaadla tõi esile, et nii massiivset välikampaaniat, nagu nemad tegid, pole Rakveres kunagi varem olnud. «Lasime palju muusikat, jagasime inimestele väga palju kartuleid. Ja loomulikult oli kõigele krooniks Allan Jaakuse käru, mis kogu aeg inimeste silme all oli,» kõneles Jaadla.

Valimisliidu nimekirjas kandideeriv Jaakus pani oma hiiglasliku valimisplakati sõiduauto järelhaagisele ning parkis selle avalikesse kohtadesse. Politsei tundis küll mitu korda käru vastu huvi, kuid ei suutnud leida seadusesätet, mille alusel mehe või käruga midagi ette võtta.

Ja kui keegi oma kampaania käigus midagi Rakvere heaks teinud on, siis just valimisliit Rakvere Heaks, kes võttis neljaks aastaks rendile väga lagunenud hoone Pikal tänaval ning tegi selle kenasti korda.

Valimisvõidu pärast Rakveres konkureerivad traditsiooniliselt Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ja Reformierakond.

Riigikogu liige Marko Pomerants märkis, et IRL ei rahuldu Rakveres kindlasti virelemisega. «Siin pole meil küsimust, kas pääseme sisse või mitte, Rakvere küsimus on ikka, et kas võidame või mitte,» sõnas ta.

Reformierakonna linnapeakandidaat, maavanem Marko Torm lausus, et ka Reformierakond on võidu peal väljas. «Kui keegi on meist tugevam, tähendab see, et nad tegid veel paremini tööd kui meie,» ütles Torm.

Ta lisas, et väga suurt vahet tegelikult polegi, kes valimised võidab. «Ma usun, et kõik tahavad Rakverele head, aga oleme igal juhul valmis valitsusvastutust kandma.»

Rakveres väga suuri võitjaid ja kaotajaid pole ning kõik kandideerivad nimekirjad pääsevad ka volikogusse, kuid raskuspunkt kaldub ilmselt veidi paremale.