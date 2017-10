Tartut valitseb edasi Reformierakond

Ruttajate tähelepanu püüdsid pea igal tänaval nii suuremate erakondade kui väiksemate valimisliitude liikmed. Kuidas sa ka kõrvale hiilida ei püüdnud, mõne lendlehe, kellegi näopildiga tikutopsi või roosinupu said sa ikka näppu.

Pühapäev algas Tartus aga teisiti. Üle kahe nädala paistis päike. Inimesed astusid kodudest välja ja läksid loodusesse või sugulastele külla. Ilus ilm avaldas mõju ka valimisaktiivsusele ja seda mitte positiivses mõttes. Tõsi, just eakamad inimesed, kes poleks ehk vihmaga kodust välja tulnudki, saabusid valima, kinnitati valimisjaoskondadest.

Valimispäeva esimese kolme tunniga käis jaoskondades 1300 inimest vähem kui eelmistel kohalikel valimistel sama aja jooksul. Lõuna paiku jäi jaoskondades veelgi vaiksemaks. Keskpäevast kuni kella 16ni käis valijaid jaoskondades 2500 inimese võrra vähem kui viis aastat tagasi. Õhtupoole läks jaoskondades elu taas käima, ent valimisaktiivsuseks kujunes lõpuks kõigest 49,43 protsenti. Seda on üle kolme protsendi vähem kui viis aastat tagasi. Sotsiaaldemokraadist riigikogulane Heljo Pikhof leidis, et nii väike valimisaktiivsus osutus pigem pettumuseks.

Küll andsid tartlased üle 4000 e-hääle rohkem kui 2013. aastal ehk 14 404. Neist 6215 ehk 43,2 protsenti kuulub linna juhtivale Reformierakonnale. Populaarsuselt järgnes oravaparteile e-hääletajate seas Sotsiaaldemokraatlik Erakond (2819 häält, 19,6 protsenti). Valimisliidud said kokku 16,8 protsenti e-häältest.

Reformierakonna senine linnapea Urmas Klaas kogus 1628 e-häält, mida on kaks korda rohkem, kui isikumandaadiks vaja. Sotsiaaldemokraat Marju Lauristin kogus e-hääletusel 876 häält.

Isamaa ja Res Publica Liidus (IRL) kandideerinud Aivar Riisalu ütles nende erakonna e-hääletuse tulemuste kohta (7,9 protsenti), et see on normaalne. «Meie jaoks on täna kõik numbrid, mis on üle viie protsendi, juba väga hea,» viitas ta partei üleriiklikule populaarsusele. Riisalu avaldas arvamust, et kuna tema valija ei ole e-hääletaja, siis võidab ta valimistel Urmas Klaasi. Kas see ka nii läks, polnud lehe trükkimineku ajaks veel teada.

Tõenäolise valimisvõidu poole sammunud Reformierakonna esinumber linnapea Urmas Klaas soovis eelkõige tänada oma toetajaid. Reformierakond kogus kõigist Tartus antud e-häältest 43,2 protsenti.

«Ilmselt paberhäälte lugemise järel meie toetusprotsent langeb, Keskerakonnal aga tõuseb,» leidis Klaas. Lehe trükkimineku ajaks oli oma tulemused edastanud kõigest kaks jaoskonda 13st. Tartus on Eesti suurimad valimisjaoskonnad ja häälte lugemisega läheb lihtsalt mõnevõrra kauem aega kui mõnes teises omavalitsuses, kinnitas Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder.

Klaas ütles veel, et uue koalitsiooni üle Tartus on vara spekuleerida: «Laseme valijal rääkida, ootame, kuni hääled on lõpuni loetud.» Ta lisas, et piirkonna juhatus koguneb täna hommikul ja otsustab edasise tegevuskava. Küsimusele, kas senisel koalitsioonil on jätkamislootust, vastas Klaas, et koalitsioon on töötanud väga hästi.