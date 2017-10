Tallinna valijaid jäid passiivseks

Kui tänavu oli Tallinna e-valimiste aktiivsus eelmiste valimistega võrreldes suurem, siis eile kella 12ks oli hääletusaktiivsus langenud eelmise korraga samale tasemele. Keskpäeval jäi valimisaktiivsus juba seitse protsenti eelmisest korrast maha ning kell kaheksa ehk valimisjaoskondade sulgemisel kärises vahe juba peaaegu 11-le protsendipunktile.

Esmalt selgusid eile õhtul e-valimiste tulemused, mis kuulusid juba tavapäraselt Reformierakonnale. E-hääletusel kogusid Tallinnas oravad 23 081 häält, mis moodustas 38,2 protsenti kõigist e-häältest. Teise koha saavutanud sotsiaaldemokraatlik erakond jäi maha juba rohkem kui kaks korda ehk nad said 11 202 häält. Järgnesid Keskerakond 8484, Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) 5924, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 4354, Vaba Tallinna Kodanik (VTK) 2975, Eestimaa Rohelised 2354 ning Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn 1262 häälega.

Isikutest oli kõige populaarsem e-hääletusel Taavi Rõivas (Reformierakond), kes kogus 2711 häält. See tähendab, et valimisnimekirjana oleks ta üksi olnud Tallinnas seitsmes. Talle järgnes Kaja Kallas (Reformierakond) 2181 häälega. Esimene mittereformierakondlane nimekirjas oli Mihhail Kõlvart (Keskerakond), kes sai 1502 häält.

Postimehe trükkimineku ajaks eile õhtul oli selge, et valimised võitis Tallinnas Keskerakond ning teise koha sai Reformierakond. Ülejäänud tulemused olid veel liiga lahtised, et nende pealt mingeid järeldusi teha.

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles eile Postimehele võimalikke koalitsioone arutades, et tal on keeruline Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna ühisest nimekirjast aru saada. Ratase sõnul on koos eri eesmärkidega inimesed ja nende taga on küll suur kampaaniaraha, kuid kahe liidu vahel on suur distants.

Ratase kinnitusel saab Taavi Aasast linnapeakandidaat ka siis, kui Mihhail Kõlvart peaks temast parema tulemuse saama. Mihhail Kõlvart tegi eile Tallinnas konkurentsitult parima valimistulemuse. Juba enne valimistulemuse selgumist hakkas Ratas teiste erakondade valimispidusid külastama.

Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna nimekirja üks liidreid Urmas Sõõrumaa ütles, et nende siht kohalikel valimistel võiks Tallinna linnavolikogus jääda kuhugi küsitluste, astroloogise ennustuse ja Jüri Mõisa pakutud 15 koha vahele. Väike e-häälte saak oli Sõõrumaa sõnul ootuspärane. Kampaaniale kulutasid nad ärimehe sõnul ligikaudu 300 000 eurot.

IRLi kuuluv riigikogu liige Mart Nutt ütles intervjuus Postimehele, et kuus-seitse protsenti Tallinnas oleks neile hea häältesaak. Varasemaga võrreldes koguneb hääli tema sõnul vähem, sest EKRE ja Vabaerakond pakuvad suurt konkurentsi ning kampaaniale kulutati mõnest konkurendist vähem.

Tallinna kaheksast valimisringkonnast olid aktiivseimad valijad Nõmmel (62,69 protsenti), aktiivsuselt teised olid Pirita linnaosa elanikud (59,54 protsenti) ning kolmandad Haabersti elanikud (55,58 protsenti). Neile järgnesid Kristiine 54,61 protsendiga, Mustamäe 52,56, Põhja-Tallinn 52,33 ja Lasnamäe 51,82 protsendiga. Kõige passiivsem linnaosa oli Kesklinn, kus tuli hääletama alla poole valijaskonnast ehk 49,43 protsenti.

Tallinna linnavolikogu valimisel osalemise võimalus oli 361 509 inimesel.