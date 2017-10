Kui kallis on hobune?

Niisuguse renditava boksi eelis isikliku talli ees on muidugi see, et sõnnikut tuleb visata vähem ja hein saab ise küüni, ilma et oleks vaja osta traktor, niitja, kaarutaja, pallija, käru ning palgata nendega tegelemiseks multifunktsionaalne tallimees-traktorist, et tema haldusala regulaarselt varuosade, vandesõnade, kütte- ja määrdeainetega varustada.

Aga... ega siis suksud kõlba ainult võistlemiseks, neid võib ju ka lihtsalt vaadata. Just sellest põhimõttest lähtub Külliki Alekand, kellele kuuluvas Mokko turismitalus saavad külalised nautida vaadet haljale aasale, kus päikeseloojangu taustal kappab ringi üheksa hobust, lakk tuules lehvimas.

Üks Mokko talu hobustest päikesetõusu uudistamas. / Anneli Alekand

Kuna mõned tulijad on aga jäärapäised ega lepi pelgalt hobuste vaatamisega, tuleb loomale sadul selga ajada ja külalisi mööda koplit – tulevikus ka maneeži – ringi vedada. Et nende hobuste puhul pole rahvusvahelisest võistluskarjäärist mõtet rääkida, on nad kallid pelgalt emotsionaalsetel põhjustel. Ja eks natuke ole asi ka mugavuses, sest kui hobust poleks, tuleks metsas matkata omaenda jalgadel...

Hoopis teistsugune lugu on Andres Tõnissooga, kes jõudis hobusteni tänu loomaarstist abikaasale – ja suisa nii hullusti, et võistles omal ajal harrastajana nii kooli- kui ka takistussõidus. Põhitööna Tartu krematooriumi juhtiv mees elab oma suurt kirge takistussõidu vastu välja nüüd juba kuuendat aastat Tallinn International Horse Show' korraldusmeeskonnas ning muul ajal tegeleb hobustega perekonnale kuuluvas seemendus- ja embrüosiirdamiskeskuses.

Kuigi põhitöö kõrval võiks seal pakkuda ka renditalli teenust, ratsutamistunde lastele või saanisõitu, ollakse keskendunud ainult hobuste seemendamisele, viljastatud embrüode siirdamisele ning sporthobuste kasvatamisele ja arendamisele. Nüüdseks on aastatepikkune töö ka tulemusi andnud.

Just Kristiina Kuik-Tõnissool õnnestus esimesena Eestis siirata ratsahobuse viljastatud munarakk kandjamära organismi ja asi varsa sündimiseni viia. «Embrüosiirdamist kasutatakse maailmas, eriti Kesk-Euroopa maades, palju. Selle protseduuri eelis kunstliku seemenduse või naturaalpaarituse ees on see, et geneetiline materjal saab paljundatud, ilma et võistlustel osalev mära peaks spordist eemale jääma,» selgitab Tõnissoo.

Andres Tõnissoo Tallinn International Horse Showl võistlejaid areenile suunamas. / Sander Ilvest / Postimees

Hobuste paaritamise või seemendamisega võrreldes on protseduur embrüotega muidugi keerukam ja kallim ning seetõttu võivad kulutused ulatuda mitme tuhande euroni. See on ka põhjus, miks tavaliselt inimeste puhul kasutatava meetodi abil on Eestis ilmale tulnud vaid neli varssa, kellest esimene, Crappa-nimeline, on nüüd kolmeaastane. «Klientide soovil kasutame märade tiinestamiseks tavaliselt mõne Euroopa tipptäku aretusmaterjali. Tänu sellele on Eesti omanike märad saanud ilmale tuua palju suurepärase sugupuuga sporthobuse hakatisi, kellest mõnda võib näha juba järgmistel Tallinn International Horse Show’del võistlustules.»

Kokku elab Tõnissoode tallis paarkümmend hobust, kellest paljud on parasjagu varssu kandvad või seda ootavad märad. Lisaks sirguvad seal noored sporthobused, rääkimata loomaarsti valvsa pilgu all olevatest klientide märadest, kes on toodud seemendusse ja ootavad kevadet, et varss ilmale tuua.