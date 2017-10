Karmi looduse elulised õppetunnid

Ei eales, mitte iialgi, ole Guido Leibur otsinud liigseid riske – ehkki võimalusi selleks on leidunud kümneid. Alates kuuekümnendate lõpust on ta osalenud ligi sajal sportlikul matkal, millest mitmed on kestnud rohkem kui kuu, ja osalenud enamasti rühmajuhina. Lühidalt: suured asjad on tema otsustada ja vastutada.

Paraku, kui astud loodusega silmitsi, pole keerulistest ja kriitilistest olukordadest pääsu. Eriti kui loodus on kauge, võimas ja tundmatu. Leiburi matkad on pea viie kümnendi kestel ulatunud Gröönimaalt Tulemaani ning Alaskalt ja Tšukotkalt Sajaanide ja Hibiinideni. Just ootamatuis, pinevais olukordades teab Leibur, tavaelus enda hinnangul pigem introvert, et tuleb rühmajuhina kindlalt ohjad haarata.

Ta teab ka seda – elu on nimelt õpetanud –, et riskantsed ja kriitilised olukorrad ei teki tavaliselt ootamatult. Isegi õnnetused ei juhtu enamasti ootamatult. Kõik, mis läheb ohtlikuks või suisa viltu, on väiksemate valearvestuste ja eksimuste jada lõpptulemus, väidab Leibur (68), Tallinna kahe ülikooli IT-töökorralduse külalislektor. «Kui oled tähelepanelik, siis enamikku suuri asju saad ette näha,» kinnitab ta. «Loodus või meid ümbritsev maailm annab nendest lihtsalt märku.»

Ta kihutas kummipaadiga mööda kärestikulist jõge, kui märkas järsku käänaku tagant, et karu püüab keset jõge kala. Ja mis eriti hull: vool kandis paati otse karu nina ette.

Leibur pole matkanud mitte selleks, et saaks iga uue külastatud koha juurde märkida linnukese «Käidud!», ega ka selleks, et saada küpses eas kõva kehalist koormust. Eelmise kümnendi lõpus Põhja-Kanadas tehtud kolmenädalase matka kohta tunnistab ta tagantjärele, et «45-kilone seljakott minuvanuse mehe seljas pole ikka õige asi». Ta on matkanud ennekõike selleks, et iseennast tundma õppida. Ja avastanud ühtlasi, et loodus mõjub nagu energiaallikas; eriti kui oskad märgata seal pisiasju ning neist rõõmu tunda. «Kui oled segaduses, kuidas käituda, siis vaata loodust – seal on kõik paigas,» kõlab üks ta matkadelt ammutatud tõdemusi (vt lisalugu).

Elutarkusteks on andnud ainest ka mitmed põnevad ja pinevad juhtumid, mis Leiburil aegade jooksul matkadel ette tulnud. Siin järgnevad mõned kõnekad ja õpetlikud kogemused tema rikkalikust matkavarasalvest.

Guido Leibur ja Andrus Vahemäe (seljaga) on jõudnud kopteriga MI-8 jakuudi karjuste brigaadi juurde, et alustada matka Suntar-Hajata mäeahelikus Venemaa kirdeosas. / Maie Ojaste

Saatuslik üleujutus

Guido Leiburil oli Oimjakoni külas, Venemaa külmakeskuses, hädasti helikopterit tarvis. Tal oli vaja üles korjata paarimees, kes jäi ootama saja kilomeetri kaugusele Kjubeme asulasse. Neil oli kahe peale varustust liiga palju, ligi kakssada kilo, et seda omal jõul Magadani traktil matka alguspunkti vedada.

Liikumine mööda maad osutus tol ammusel, 1984. aasta suvel hirmus vaevaliseks. Võtnud lapsevankri telje, laadis Leibur oma paarimehega sellele nii palju kraami, kui vähegi kannatas. Nad lükkasid koormat enda ees pika varrega, kummalgi 40-kilone kott lisaks seljas. Kaugele nii mõistagi ei jõua. Tuli hääletada. Üks sai tsemendi- ja teine kütuseveoki peale. Tsemendiga, nagu ilmnes, sai Siberi kohati olematud kruusateed vähegi läbitavaks lappida.