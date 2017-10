Kes asendab Embrichi?

Embrich on igatahes valmis Kalevi spordihallis oma nõuga naiskonda aitama: «Tulen saali ja elan meie tüdrukutele kaasa.»

INFOKAST:

48. Tallinna Mõõk

20. oktoober: individuaalvõistluse eelringid

21. oktoober: individuaalvõistluse kohamatšid

22. oktoober: naiskonnavõistlus

Osaleb 205 vehklejat 38 riigist.

Maailma sajast parimast epeenaisest on kohal 63, sealhulgas valitsev maailmameister ja olümpiavõitja.

Kalevi spordihallis, sissepääs tasuta

Lisalugu:

Vehklejad pääsesid Kännu Kukest

Eesti tippvehklemisel on uus kodu. Pikka aega sportlastele koduks olnud, aga juba ammu ajale jalgu jäänud Kännu Kuke saalist koliti möödunud nädalal tuttuude Sõle spordihoonesse.

«Sõles on õhku, valgust ja tegu on kaasaegse vehklemissaaliga. Mustamäest pole midagi rääkida – seal on kõik nii amortiseerunud. Tuul puhus akendest siit-sealt läbi. Nüüd on hoopis teine asi, kui lähed talvel normaalse valguse ja temperatuuriga saali,» võrdleb kunagisi ja praegusi tingimusi Eesti epeenaiskonna peatreener Kaido Kaaberma.

Pikka aega lubatud, aga alles eelmisel nädalal vehklejatele üle antud uus saal on igas mõttes parem kui vana. Kaaberma loetleb muutusi: «Nii täiskasvanud kui ka järelkasv saavad võistlustingimustes treenida. Rajapikkus on täpselt 14 meetrit, kokku 17, aga seal vanas oli võib-olla 12 – see on üks näide. Teine on metallrada: vanas saalis, kui torkasid põrandasse, läks aparaat põlema. Uues ei fikseeri aga enam põrandasse torget. Veel üks näitaja oli see, et kui vanas saalis kevadel-sügisel õhtul trenni tegid, siis ühel sportlasel paistis päike silma ja teisel mitte – ebavõrdsetes tingimustes oli võimatu vehelda.»