Reformierakond otsib koalitsioonikaaslast

Lihtne matemaatika ütleb, et 49-kohalises Tartu volikogus enamuse saamiseks piisab 20 kohaga Reformierakonnal nii sotside kaheksast häälest kui Keskerakonna seitsmest häälest. Nagu möönis senine sotsist abilinnapea Jarno Laur, on Reformierakonnal kaks ilusat pruuti, ent peab valima. Ta lisas, et ei pea tõenäoseks uue kolmikliidu moodustamist, sest üks osaline hakkaks seal end paratamatult üleliigsena tundma.

Eile hommikul pool kümme kogunes olukorda arutama ja plaane seadma Reformierakonna Tartu piirkonna juhatus. Pärastlõunal käisid üksteise järel Reformierakonnaga konsultatsioone pidamas kõik volikogusse pääsenud jõud. Esmalt sotsid, siis Keskerakond, pärast EKRE, IRL ja kaks valimisliitu.

Tartu senine linnapea ja Reformierakonna Tartu piirkonna juht Urmas Klaas ütles, et need ei ole veel läbirääkimised, hea tava eeldab kõigiga rääkimist. Kõneluste eesmärk, nagu ta nentis, oli välja selgitada ühisosa: «Volikogusse on saanud uued valimisliidud ja EKRE.»

Klaas välistas juba valimispäeva õhtul koalitsiooni EKREga, kellel on volikogus kuus kohta. EKRE juht Indrek Särg ütles, et tema meelest kokkupuutepunkte oli.

IRLi piirkonnajuht Peeter Laurson nimetas saavutatud kolme kohta nende olukorda arvestades küll heaks tulemuseks, kuid möönis ka, et nende kutsumine raekotta oli üsna ilmselt viisakus.

Ka valimisliitude Tartu Heaks kolm kohta või Tartu Eest kaks kohta pole kõvem kapital.

Jarno Laur ütles pärast 45 minutit kestnud kohtumist, et räägiti paljudest asjadest ja mindi laiali: «Pall järelduste tegemiseks ei ole meie käes.»

Sama kujundit kasutas Keskerakonna Tartu piirkonna juht Aadu Must: «Kolmikliidu ettepaneku tegime, aga lisasime, et eks seda otsustab valimistel mandaadi saanu. Pall jäigi õhku.»

Kohtumise pinnalt ei saa tema sõnul veel palju järeldada. «Vanasti oleksid ajakirjanikud selle kohta kirjutanud, et kohtumine toimus sõbralikus vastastikuse mõistmise õhkkonnas,» ütles Must. «Kui Klaas rääkis, sai tema teada midagi. Kui mina rääkisin, sain mina teada midagi. Eks ta olegi viisakuse ring, kultuurse poliitikuna Klaas ja tema meeskond käivad läbi kõik osalenud ja selgitavad ka välja, mis opositsioonist kasu saab olla. Kellega alustatakse läbirääkimisi – selleni on veel päev või paar aega, mulle tundub.»

Urmas Klaas ütles, et kohtumiste tulemusi on kavas arutada piirkonna juhatusega, homme õhtul aga koguneb tulevane Reformierakonna fraktsioon, siis peaks langema ka otsus, kellega ja kuidas läbirääkimised jätkuvad.

Seda otsust, kas tuleb kaksikliit või kolmikliit, tema sõnul veel ei ole.