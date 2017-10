Valimiste võitja murekoht on Mustvee linn

«Positiivne üllatus oli meie valimisliidu tulemus Avinurme vallas ning negatiivne üllatus oli meie valimistulemus Mustvee linnas,» selgitas praegu veel Lohusuu vallavanem Tarmo Tomson, kes kogus valimistel 97 häält ehk kaks häält vähem kui praegune Mustvee linnapea Max Kaur.

Eile alustasid valimisliidu Uus Laine eestvedajad koalitsiooniläbirääkimisi. «Et saada püsiv võim, on meil tarvis vähemalt kahte partnerit. Selle poole me praegu püüdlemegi,» selgitas Tomson.

Ta soovib, et võimalikud koalitsioonipartnerid oleksid valmis nägema suuremat pilti, suruma egod ja isiklikud ambitsioonid veidi tagaplaanile ning tegema uue suure valla käivitamiseks tõhusat koostööd.

«No meie eesmärk oleks saada igast ühinevast omavalitsusest kedagi volikokku. Vaja on stabiilsust. Kõige keerulisem on sellega muidugi Mustvee linnas,» sõnas Tomson. Ta lisas, et on Mustvee linna võimumänge distantsilt jälginud juba aastaid ja on valmis kõigiks üllatusteks, mis võivad sealt tulla.