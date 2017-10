Luunjas võitis volikogu esimees vallavanemat

Ehkki Anderson kogus kokku valla suurima häältesaagi, võitis valimised hoopis valimisliit Uus Luunja (38,9 protsenti häältest), mille eesotsas on volikogu esimees Radž Sauk. Neil ja valimisliidul Luunja oli pink võrreldes IRLiga pikem ning häältemagneteid rohkem.

Sauk selgitas Tartu Postimehele, et tegelikult kandideeris osa valimisliidu Uus Luunja liikmeid hoopis IRLis, et toetada seda nimekirja. Koostöö praeguse vallavanemaga on tema hinnangul olnud hea ja see võib jätkuda.

«Kolmapäeval korraldame kokkusaamisi ja siis vaatame, kuidas vallale kasulikum on,» ütles Sauk.