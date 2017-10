Venemaa suurklubi värbab Robert Tähte

Patt oleks 63-aastast Šipulinit nimetada lihtsakoeliselt Venemaa koondise endiseks peatreeneriks. Ta kuulub viiendat koosseisu Belgorodi oblasti duumasse, on Venemaa võrkpalliliidu asepresident. Erinevates rollides terve elu sünnilinna Belgorodi võrkpallile – või tegelikult spordile laiemalt – andnud mehe mõju ja haare on märksa laiemad.

Intervjuus Postimehele tunnistas Euroopa klubide pingerivis seitsmendal real asuva Belogorje president, et soovib peale Creţu ja statistik Alar Rikbergi meeskonda tuua ka Eesti koondise nurgaründaja Robert Tähte.

- Miks otsustasite nimelt Gheorghe Creţu Belogorje treeneripingile värvata?

Jälgin Euroopa võrkpallis toimuvat endiselt suure huviga. Kuna Eesti meeskond on viimastel aastatel silma jäänud suure arenguga, tundus Creţu täiesti loogiline valik. Tegelikult oli meil võimalikust liitumisest juttu juba mõni aeg varem, aga siis tekkis paus. Kuna mul oli mõne kuu eest insult, käis Creţuga viimasel kohtumisel Krakówis meie klubi spordidirektor. Lõpuks kõik sujus. Mina rääkisin eelnevalt läbi ka teie alaliidu presidendiga.

- Ametlikes dokumentides olete meeskonna peatreener teie. Kuidas on rollid igapäevases töös jagatud?

Meil on siin lihtsalt selline tava välja kujunenud, et mina olen paberil peatreener. Aga see ongi vaid paberil. Tegelikult veab ja vastutab kogu treeningtöö ja mängude ajal toimuva eest ikka Gianni (Šipulin kasutab segamini Creţu pere- ja hüüdnime – A. V.). Muidugi arutame teatud asju, aga tal on neis küsimustes täielik otsustamisvabadus. Oleme need asjad omavahel selgeks rääkinud, ta ei tunne end mingil moel ebamugavalt. Keegi ei sega teda.

Millise mulje on Creţu esimese kuuga jätnud?

Meil oli siin üks ebameeldiv vahejuhtum: meeskonda hooajaks ette valmistanud Aleksandr Bogomolov sattus liiklusõnnetusse. See oli päris raske lugu. Arvestades, et Gianni on jõudnud töötada nii vähe aega, ütleksin küll, et kõik sujub suurepäraselt. Tulemused ja ka mängupilt on korralikud (Belgorod on Venemaa liigas kaotanud vaid Euroopa klubivõrkpalli absoluutsele valitsejale Kaasani Zenidile – A. V.), aga eelkõige rõõmustan selle üle, kuidas ta koostöö meeskonnaga toimib.

- Mida uut on ta Belgorodi toonud?

Kõigest on aru saada, et tegemist on äärmiselt nüüdisaegse treeneriga. Eurooplasega parimas tähenduses. Ta mõistab võrkpalli sügavuti, on analüüsides äärmiselt põhjalik ja nõuab ka mängijatelt jäägitut pühendumist. Ta otsib ja mõtleb pidevalt. Ka Alar Rikbergil on ses protsessis oluline koht. Meeskond on nad igas mõttes väga hästi vastu võtnud ja mulle tundub küll, et nad on juba üheks kasvanud.

Ärge mõistke valesti: loomulikult töötasime ka eelmiste treeneritega professionaalsel tasemel. Meil on kõik olemas – tingimused, raha ja muu vajalik. Sel tasemel meeskonda ei ole kellelgi võimalik täiesti uueks pöörata. Aga Gianni on koos oma nägemuse ja lähenemisega toonud värskust – täpselt seda soovisimegi. Lõpuks määravad tippspordis pisiasjad. Mul on hea näha, kui suurt rõhku Gianni detailidele paneb.