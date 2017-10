Kolme klassikaaslast liidavad tantsukunst, disain ja vein

Üks ühenduslüli on neil veel. Nimelt on Tallinna Tantsuteatri juhataja ja produtsent Heili Lindepuu, Disainimaja perenaine Hedviga Vei ning Veini ja Vine, aga samuti kunsti- ja veinirestorani Vilde ja Vine juhatuse liige Assar Jõgar klassikaaslased Mart Reiniku gümnaasiumist.

Tallinna teater Tartus

Lugeja võiks nüüd imestades küsida, miks peaks Tartu suurimat päevalehte huvitama mingi Tallinna teater.

Eks see kiiruga aastal 2009 tekkinud nimi ongi ka Heili Lindepuu arvates pisut eksitav. Kuid tartlasena peab ta oma teatri algusest saadik väga tähtsaks, et kõik lavastused tulevad ka Tartus publiku ette. Nõnda on see tänini olnud. «Tõsi on seegi, et Tartu linn annab meile rohkem toetust kui Tallinna linn ja me teeme Tartus rohkem etendusi,» lisas ta.

Tantsuelamuste lavalt pakkumise kõrval näeb ta vajadust levitada nüüdistantsu oskusi ja korraldab koolitusi. Lähim neist on kavas 22. ok-

toobril Tähtvere tantsukeskuses ja samal ajal Janne Ristimetsa tantsukoolis Pärnus. Kuu hiljem, täpsemalt 19. novembril jätkub koolitus samades kohtades, kuid vahetunud on õpetajad koos õpetatavate tantsutehnikate ja -stiilidega.

Disainimaja perenaine Hedviga Vei on suur tantsuhuviline ja osalenud Tallinna Tantsuteatri koolitustel, mõõdikud küljes. «Heili koolituspäevadel on need näidanud minu rekordeid näiteks kalorikulutamises,» ütles ta.

Kuueaastane Disainimaja on kõige kauem tegutsenud disaini­pood Tartus. Sealt saab osta tootedisaini ja moedisaini alal tegutsevate Eesti kunstnike loomingut. «Minu peaeesmärk ei ole saada poodi tooteid kõigilt nimekaimatelt disaineritelt,» ütles Vei. «Pigem soovin avastada uusi tegijaid ja pakkuda neile müügivõimalust. Otsin neid, kes alles lõpetavad õppimist või on just selle lõpetanud.»

Disainimaja ja loomemajanduskeskus on juba asunud korraldama Eesti disaini eeljõuluturgu Kellawärk, mis toimub 9. detsembril. Erakorraliseks teeb selle asjaolu, et koostöösse on haaratud ärifestival sTartupDay, mis tähendab suuremat müügiala ja rohkem külastajaid.

Kaks noort loomingulist daami leiavad, et vein ja kultuur sobivad väga hästi kokku.

Hedviga Vei mõtted käivad juba ka järgmise aasta moefestivali juures. Seni on Tartus nähtud loomemajanduskeskuse moelavastust Antoniuse õues ja kõrgema kunstikooli üritust Mood-Performance-Tants ning Viljandis kultuuriakadeemia lavastust OmaMood.

«Need kolm kohtuvad nüüd ühel nädalal juunis Tartus, kus toimub suur Lõuna-Eesti moefestival,» lisas Vei. «Heili nimi käis läbi, kui mõtlesime festivali lavastuste peale.»

Veinid ja koolitus

Heili Lindepuu ja Hedviga Vei on käinud klassivenna osalusel Rüütli tänavas tegutsevas Veinis ja Vines, mis laiendas tänavu aprillis tegevust Vallikraavi tänavasse Vilde restorani.

Kahe kaubamärgi ristamisel sündis uus – Vilde ja Vine. Assar Jõgari sõnul on seal poole aasta jooksul olnud mitu näitust, etendust ja luuleõhtut. Ja näiteks juba 19. oktoobril annab seal luuleprõmm TarSlämm hooaja avalöögi. Kaks noort loomingulist daami leiavad, et vein ja kultuur sobivad väga hästi kokku.

Üks eriline sellesugune kooslus tuleb peagi huviliste ette. Tallinna Tantsuteater ning Vein ja Vine on löönud käed, et pakkuda detsembri teisel täisnädalal Karlova teatris elamusterohkeid õhtuid. Vaadata saab Heili Lindepuu lavastust «Tantsud Eesti filmidest», milles tulevad lavale tantsija Aivar Kallaste ja näitleja Jaanus Tepomees. Sellele lisandub veinikoolitus.

Vestlus toimetuses andis üle pikkade aastate taas kohtunud kolmele klassikaaslasele uusi mõttetõukeid, nii et küllap sugeneb nendest kohalikku kultuuriellu midagi uut, millest kuuleme juba lähemal ajal.