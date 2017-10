Venelanna Tartus: tahan näidata hoopis teist Venemaad

Olga Einasto töötab Tartu ülikooli raamatukogu teenindusosakonnas ning on aastaid olnud rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista venekeelse programmi koordinaator. Prima Vistast kõik alguse saigi.

Bulat Okudžava sünniaastapäev on 9. mail. Just samal ajal leiab igal kevadel aset Prima Vista ning festivali korraldajad pidasid juba ammu plaani, et siis võiksid Tartus kõlada Okudžava laulud. Aga keda esinema kutsuda? Keda?

«Päris mitu aastat kõlas see küsimus, kuni mu sõbrad ütlesid: sina, Olga! Sina ise laulad sel kontserdil,» meenutas Olga Einasto.

Nii juhtus, et juba eelmisel aastal pani Olga oma sõprade tungival palvel Okudžava lauludest kava kokku ja esines festivali publikule. Sedasama kava kordas ta tänavuse Prima Vista ajal Annelinna koolis. «Mu kuulajaiks olid gümnasistid, kogu kontserdi jooksul ei vaadanud neist keegi oma nutitelefoni,» meenutas ta. «See oli erakordne. Aga ega nad eriti teadnud midagi Okudžavast.»

Olga Einasto tajub nüüd, nagu oleks tal ka laiema publiku ees missioon täita. «Ma väga tahan tutvustada seda ehtsat vene kultuuri,» rääkis ta. «Näidata mitte sellist Venemaad, mis paistab sageli meediast, vaid hoopis midagi muud. Seda, milline on vene inimese hing, vene kultuur ja vene laul. Kui sügavad tekstid on Okudžaval.»

Olga Einasto partner kontsertidel on professionaalne muusik Elmet Neumann, kes on ka laulude arranžeerija ning kes saadab teda kitarril. Osa laule kõlab eesti keeles, need on Olga tõlkinud ise. Kõlab ka luulet.

Selgub, et laulmine ja muusika on alati olnud Olga Einasto suur kirg, kuigi seni on ta laulnud kodus sõprade ringis ehk nii-öelda köögis. Aga juba kuueaastaselt läks ta muusikakooli – ta mängib kitarri ja akordioni. Ka on ta akadeemilist laulmist õppinud, kuigi akadeemiline doktorikraad on tal hoopis meedia ja kommunikatsiooni erialal.

Bulat Okudžava laulude õhtud leiavad aset 19. oktoobril kell 19 Räpina aianduskoolis ning 26. oktoobril kell 19 Tartus Genialistide klubis. Bulat Okudžava (1924–1997) oli gruusia ja armeenia päritolu kirjanik, poeet ja helilooja, kes kirjutas ja esines vene keeles.