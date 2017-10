Jürgen Kloppi sõnad Klavanile lootust ei anna

Liverpooli hooaja algus on pehmelt öeldes ebaõnnestunud. Mängulises plaanis ollakse vastastest küll tavaliselt üle, kuid tulemuseks seda ei realiseerita. Nii juhtus nädalavahetusel peetud liigamängus Manchester Unitediga ning ka kahes eelmises Meistrite liiga alagrupimängus Sevilla ja Moskva Spartakiga.

Meistrite liigas on nad neli punkti teeninud Sevilla järel kahe punktiga teisel kohal. Sama palju punkte on Spartakil ning punkti on teeninud ka Maribor. Kuna järgmised kaks mängu peab Liverpool just alagrupi eeldatava autsaideri ehk Sloveenia klubiga, vajatakse edasipääsemiseks kindlasti kuut punkti.

Kuigi Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles eilsel pressikonverentsil, et Liverpool on kahe mänguga mõne punkti raisku lasknud, ei rõhutanud ta, et mäng Mariboriga on elu ja surma peale.

Ühtlasi andis Klopp eile mõista, et ei kavatse võrreldes viimaste mängudega koosseisus vahetusi teha. See tähendab, et suure tõenäosusega peab Klavan taas mängu varumeeste pingilt vaatama. Klavani varumeeste pingile jäämisele viitab ka tõsiasi, et tema klubisisene konkurent Dejan Lovren on seljavigastusest paranenud ning tunneb end üle pika aja tervena.

Põnevusmängudes lähevad täna vastamisi Inglismaa ja Itaalia kõrgliigade liidrid Manchester City ja Napoli. Kuigi Napoli suutis üllatuslikult avamängus Donetski Šahtarile kaotada, on koduliigas võidetud kõik kaheksa kohtumist ning jätkatakse ainsana täiseduga. Kui aga uskuda Liverpooli peatreenerit Kloppi, siis 99 protsenti maailma tippklubidest kaotaksid praegu Cityle.

Põnev mäng leiab aset ka H-alagrupis, kus Madridi Real võõrustab Tottenhami. Mõlemad meeskonnad on tabelisse kogunud kahe vooruga kuus punkti. Mängule lisavad kõvasti vürtsi kuulujutud, mis viivad Tottenhami ründaja Harry Kane’i tuleval hooajal just Madridi klubi ridadesse.