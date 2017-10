Kõlvarti miljoniküsimuse viis vastust

«Vabandust, on teil aega rääkida Mihhail Kõlvartist?» uurib näitsik helisevas vene keeles, flaieritest lehvik peos, keset Lasnamäe Prisma aatriumi. Kuuldes, et kõnetab eestlast, pöörab ta kannalt ringi ja sööstab järgmisel silmapilgul juba uue ohvri külge, otsekui raudnael magnetile.

Siin pole mingi igaühe jutuklubi, vaid lõpuspurt. Alates augustist on Keskerakonna büroo püstitanud Lasnamäel kampaaniatelke, seisnud koidu ajal bussipeatustes ja kulutanud õhtuti tornmajade uksekellasid. On reede ja ka näitsik ei tea veel, et pühapäeva öösel saabki veekalkvel silmadega Taavi Aas oma võidukõnes öelda: lahutasime Savisaare, aga ei kaotanud võimu. Mis sai määravaks?

1. Enneolematu kampaania

«Pearõhk oli tööl tänaval, ukselt uksele. Mina käisin läbi peaaegu 40 kortermaja, viie- ja üheksakordsed. Ma arvan 4000 pluss korterit,» ütleb Mustamäel kandideerinud Taavi Aas. Sama tehti ära pealinna suurimas valimisringkonnas Lasnamäel, kus laialijagamisele läks 16 mandaati.

«Vaeva nähti ikka kuid, mõni läks varem, mõni hiljem,» ütleb Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi. Ühel päeval jagati ühte flaierit, teisel päeval teist. Väljas olid sõbrad, tuttavad, pereliikmed, noortekogu.

Keskerakonna mõttekäik oli lihtne: olukorras, kus Lasnamäe kanalis reklaamib end pea identsete plakatitega Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn, on koore riisumiseks vaja isiklikku sidet võimalikult paljude valijatega. Seda enam, et Savisaare lahkumise järel võis ennustada vene valija hääletushuvi järsku langemist.

Kui Lasnamäel tuleks valima liiga vähesed, ohustab see ainuvõimu jätkumist kogu Tallinnas. Ainus rohi selle vastu on personaalne tänavakampaania.

Langus tuligi – kui neli aastat tagasi osales valimistel 62,5 protsenti Lasnamäe hääleõiguslikest valijatest, siis sel korral üksnes 50,4 protsenti.

«Kõik meie valijad ei tulnud välja, sest vaadati, et on kaks nimekirja. Savisaare liit kaotas muidugi palju rohkem,» märgib Aas.

2. Mõisa-Savisaare monstrum

Üks kaotuse põhjuseid seisnes selles, et Savisaar lõikas võimu nimel näppu. «See Mõisa-Savisaare ühendus ei olnud eriti arusaadav või sümpaatne Savisaare pooldajate jaoks,» selgitab üks vene hinge tundev allikas.

Ühest küljest oli Lasnamäe valija Keskerakonnas suviste sisevõitluste ja Savisaare kõrvaleheitmise pärast küll pettunud, ent uus liit ei pakkunud head alternatiivi.

3. Abilinnapea fenomen

Kõlvart on viimastele valimistele läinud otsekui steroididel: nn abilinnapea fenomeniga. Sama on saanud nautida Kõlvarti eelkäija Yana Toom, aga kunagi ka nüüdne reformierakondlane Deniss Boroditš.

Haridusala abilinnapea lihtsalt on amet, mis valijale silma paistab. Tihti tuleb käia koolides ja lasteaedades. Enamik tagasisidest on positiivne, eriti veel, kui seista Lasnamäel venekeelse hariduse jätkumise eest.

«Neid inimesi, kes on tuttavad tavalisele Lasnamäe valijale, on tegelikult väga vähe. Edgar Savisaar, Yana Toom, Lasnamäe linnaosavanem ja siis abilinnapead,» märgib teine analüütik.

4. Savisaare kriisi tegelik võitja

Ent Kõlvartil oli tagataskus veel üks trump: oskuslik kõrvalejäämine kevadisest nn kolme õe kriisist.

«Kõlvart jäi sellest kõrvale ja aitas hiljem Toomi Keskerakonna leeri tagasi tuua. See kindlustas talle praeguse edu,» ütles erakonnakaaslane Raimond Kaljulaid. «Vene kogukonna tagasiside neile kolmele õele oli see, et mida te teete? See oli väga teadlik valik – mitte neid valida. Paljuski nad ei saa aru, miks Yana, Edgar ja Olga seda korraldasid.»

Kõlvarti samm tasus enda õige pea ära, sest ta ei saanud endale vene valija silmis mainet Savisaarele augu kaevajana. Viimane juhtus teatavasti Lasnamäe vanema Maria Juferevaga, kes esialgu kogus raha Savisaare proteesi soetamiseks, ent hiljem keelas Keskerakonna asutajal esineda Lasnamäe päeval.

«Kõlvarti puhul midagi sellist ei ole, ta on osanud tegutseda nii, et ta poleks otseselt seotud,» tõdeb üks allikas.

5. Populismi asemel rahulik stiil

Sogasest poliitveest väsinud Lasnamäe valija hakkas kampaania käigus järjest enam hindama Kõlvarti stiili. «Kui vaadata Kõlvarti intervjuusid venekeelsele meediale, siis ta on osanud kogu aeg olla kõrgemal igapäevasest päevapoliitilisest nääklusest. Tema intervjuud on tasakaalukad, arukad, mõistlikud,» analüüsib Kaljulaid.

Sama meelt oli ka Postimehe analüütik. «Nad mõtlevad siiski väga praktiliselt. Savisaarest ei ole enam mingit kasu. Kui võtta tüüpilise lasnamäelase silme läbi, siis Kõlvart on abilinnapeadest kuidagi usaldusväärsem: ta on seisnud venekeelse hariduse eest, ta on sportlane, tegeleb lastega,» räägib ta.

Olukorras, kus Savisaarele enam loota ei saa, tuleb leida keegi, kellele on lihtne pikaajalisi lootusi panna. Kas Kõlvart on nelja aasta pärast järgmine linnapea? «Üldse ei välista,» ütleb Kaljulaid.