Holmi naasmine

Žürii valis võidutöö välja klausliga, et lahendus vajab edasi töötamist ning järgmine aste enne üksikute detailplaneeringute juurde asumist on kogu ala hõlmava tervikliku hoonestuskava koostamine.

Linnavalitsuse kujutluses tuleb võitnud lahendust korrigeerida selliselt, et taastekiks Holmi tänav. Me ei aja meetri täpsusega taga ajaloolist asukohta, kuid tahame näha reaalset tänavat, sealhulgas ka kinnistute juurdepääse ligikaudu endises suunas.

Kvartalite hoonestus on kavandis siiski veel liiga vabaplaneeringuline, soovitame seda tihendada, et joonistuksid selgemalt välja vanalinnale omased perimet­raalsed kvartalid. See tähendab muu hulgas ka selge hoonestusjoone loomist Emajõe äärde.

Soovime, et jõge nähtaks samasuguse tänavana nagu Narva maanteed ja kujundataks hoonestust ka vastavalt. Hea näide on peatselt kerkima hakkav Tartu ülikooli Delta hoone, kus ühtviisi prominentselt on kujundatud Narva maantee, Vene tänava ja Emajõe poole jääv fassaad.

Loomulikult tuleb kvartalite vahel selgelt määratleda ja säilitada Jaapani kirsipuudega park ning alleestruktuurid tänavate ääres.

Linn soovib, et hoonestuskava jätaks võimaluse rajada kesklinna üldplaneeringuga kavandatud Holmi silla. Silla idee teoks tegemine ei pruugi olla lähiaja plaanides, ent kogu kvartali ellu ärkamine koos Fortuuna kvartalite arenguga võib tuua vajaduse anda kergliiklejaile (või trammile?) veel üks jõeületuse võimalus.

Ma olen väga ettevaatlik soovitustega muuta krundistruktuuri, sest praktilistel põhjustel võib see topata kogu arengu. Teeme siiski ettepaneku kaaluda eraomanike kruntide nihutamist Raatuse tänava või Narva maantee ehitusjoonele või vastavate juurdelõigete tegemist nende kinnistutele.

Siiski peab olema võimalik kogu ala arendada ka praegustele kinnistupiiridele tuginedes ja nii peaksid krundistruktuuri muutmise ettepanekud olema pigem lisavõimalus, mitte põhistsenaarium.

Igal juhul on piirkonna arengu käivitamiseks tähtis, et riik müüks need kinnistute osad, mis ei jää planeeringu järgi ühiskondliku funktsiooniga maadeks – ehk krundid Raatuse tänava ääres – eraomanikele. Hoonestus Raatuse tänava või Narva maantee ääres looks esimeses etapis juba linnaliselt toimiva ruumi.

Viimane soovitus on muuta konsoolvarikatuse asukohta nii, et see toetuks ideaalis kahele sama omaniku hoonele, olgu selleks siis riigimaja korpused või hoopis eraomanduses olev ärihoone.

Holmi naasmine tähistab laiemat protsessi, mis oma õige hoo on saanud sisse kesklinna üldplaneeringuga. Mäletatavasti oli selle planeeringu eesmärk pöörata ümber kesklinna tühjenemine ja väljasuremine.

Meenutan, et kümnend tagasi sõnastasime just kesklinna väljasuremise Tartu üheks peamiseks ohuks, sest ärid, ülikool, riigiasutused, elamised kolisid (kesk)linnast välja.

Nüüd on ülikool teinud otsuse rajada IT-keskus kesklinna, paljud uue majanduse ettevõtted tegutsevad ja laienevad siin, valmis on saanud Lydia hotell ja Kvartal, mitmed kaunid büroo- ja eluhooned. Näeme üha julgemaid investeerimisotsuseid ja üha kvaliteetsemat avalikku ruumi.

Kesklinna üldplaneeringus oli välja toodud seitse ala, mille arendamiseks on vaja planeeringu- või arhitektuurivõistlust. Viies asukohas on tegevus väga konkreetne: Delta hoone ehitus on peatselt algamas, Uueturu pargi kujundamiseks on arhitektuurivõistluse tööd žürii ette jõudnud, Holmil arendame võidutöö hoonestuskavaks, juba on välja kuulutatud ka Sadama kvartali kaheetapiline planeeringuvõistlus, mille tulemused jõuavad avalikkuse ette aasta lõpus, ning keskkatlamaja piirkonna selged visioonid jõuavad arhitektuurivõistluseni veel sel kuul.

Sedamoodi saab kesklinna üldplaneering tasapisi teostatud. Linnasüdame arengut jälgides on selge, et kesklinna kohutanud hääbumine ja tühjenemine on saanud adekvaatset ravi üldplaneeringuga avatud võimaluste kaudu.