Abhaasia eesti noored unistavad Eestis õppimisest

Ülejäänud Naabri õpilased on pärit armeenlaste ja venelaste peredest, kuid nende perede vanaemad on eestlased, kes suudavad ka emakeelt rääkida. «Vanaemad tõid oma lapselapsed, sest nad tahavad, et nad veidigi eesti keelt oskaksid,» rääkis õpetaja.

Nagu Krenstremgi tunnistas Naaber, et eesti keelest saavad lapsed viletsalt aru, sest nende ainuke praktika on keeletunnis. Motivatsiooni pidi lastel siiski jaguma, aga neid tuleb Naabri sõnul meelitada eesti keelt õppima.

Iga teisipäeva pühendab Naaber laste lugema ja kirjutama õpetamisele. Selleks on tal Eestist saadetud aabitsad ja töövihikud. Reedeti vaatavad nad aga internetist eestikeelseid multikaid, lastefilme ning ka uudiseid.

«Kui on hea ilm, siis lähme mere äärde,» rääkis Naaber. Must meri on tema kodu lähedal. «Mis värvi see kivi on? Millised on merelained – kas suured või väiksed? Mis põõsas see on? Joonistame kivide peale ja siis räägime, mida keegi joonistas. Vaat niimoodi. Lastega tuleb ju mängida, siis jääb neile meelde!»

Abhaasia eesti keele õpetajate töötasu tuleb Eesti riiklikust rahvuskaaslaste programmi haridusprojektide toetusest, mida vahendab haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Instituudiga. Summad ei ole suured. Postimehe andmetel maksis Eesti riik Ilma Krenstremile terve eelmise õppeaasta eest, kus tal oli sügisest kevadeni keskmiselt kuus eesti keele tundi nädalas, 1500–2000 eurot.

Õpetajatega kohtuvad Eesti Insituudi inimesed üldjuhul Eestis. «Teavet saame õpetajate aruannetest ja selle piirkonna külastajatelt. Helistame õpetajatele, õpetajad helistavad ka meile ja räägivad õppetööst ja sealsest elust,» rääkis suhtlusest sealsete õpetajatega Eesti Instituudi välisõppe juht Lea Kreinin.

«Me teame, et eesti keelt on keeruline säilitada just seetõttu, et vahele on jäänud terve põlvkond ehk praeguste laste vanemad, kes ei saanud regulaarset eesti keele õpet,» lisas Kreinin. «Tunnustame õpetajaid selle eest, et nad järjepidevalt eesti keelt õpetavad, kuid lapse keeleoskus ja -kasutus sõltub siiski eelkõige tema perest.»

Abhaasias kuulsin pidevalt nagu refrääni ühte lauset: «Nii kaua kuni vanaema oli veel elus, rääkisid lapsed hästi eesti keelt.» Nii põhjendati mulle tihti, miks lapsed eesti kodudes enam eesti keelt ei räägi.

Vanaemad olid lastelastega kodus ja rääkisid nendega eesti keelt. Vanematel, isegi kui mõlemad on puhast verd eestlased, on lastega kergem rääkida juba vene keeles. Vanaemad surid ära ning lastel polnudki enam kellegagi eesti keelt rääkida ning keel hakkas kiiresti ununema.

See on tore, kui Eesti riik maksab eesti keele õpetamise eest Abhaasias, aga see on sisuliselt siiski hädaabinõu. Keel säilib siiski eelkõige kodus. Ja selles mõttes meenutab Abhaasias eesti keelega toimuv mulle väga protsesse, mida olen näinud soome-ugri rahvaste juures Venemaal. Sealgi surevad keeled välja, sest vanemad – nemad veel enamasti oskavad – kodus lihtsalt ei räägi lastega oma emakeeles. Sest nii on neil ja lastel lihtsam. Ja pole siin midagi süüdistada keelte väljasuremises Vene riiki, kui inimesed ise teadlikult hukutavad oma keelt.