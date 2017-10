Kas maasturisõit ikka kahjustab metsa?

Turberaie järelgi teevad metsamehed masinatega taimestikuta lappe, et kiirendada metsauuendust. Nii saab maapinna ka ühtlasemalt puudega katta, kirjeldas Rosenvald.

Niisiis tuleb iga kord eraldi hinnata, kas tegu on pinnasekahjustusega või mitte. Selge on see, et suurt osa metsas käivatest inimestest häirib marutavate maasturiomanike tegevus, kuid majandusmetsas ei pruugi selline pealtnäha arulage ettevõtmine suuremat kahju tekitada. Ehkki metsamasinad on läinud järjest paremaks, upuvad ka moodsad langetustraktorid vahel nii ära, et üksnes kabiin paistab pori seest. Aga loodus suudab taastuda.

Hoopis suurem mure kui metsas mürravad maasturid on Rosenvaldi hinnangul hoopis see, et metsade vanuseline struktuur on paigast ära: meil on palju küpseid metsi, kuid järelkasv pole sama mahukas ja mõne aja pärast ei saa me enam nii palju raiuda.

«Esimesel iseseisvusajal raiuti rohkem, kui juurde kasvas. Sõja järel kasvasid paljud põllud võssa ja metsa istutati ka juurde,» meenutas ta praeguste metsade uuenemist. Nii metsauuendusele kui ka metsatööstusele on puistu vanuselise järjepidevuse suured augud raskeks probleemiks.

Aeg parandab

Oma teadustöös palju Ida-Virumaa kaevanduspiirkondade maastike taastamise võimalusi uurinud maaülikooli maastikuökoloogia professor Kalev Sepp ütles, et ta on ka ise näinud metsas paaril korral maasturite kolonne. Kuidas keegi sellesse suhtub, on mõistagi individuaalne.

Sepa hinnangul kahtlemata mõjutab selline tegevus maastikke. Maastikud, mullad ja taimekooslused võivad taastuda, kuid millise aja jooksul.

Kui pehmemates kohtades ja viljakatel muldadel hakkavad roopad kohe kokku vajuma ning taimestik taastub mõne aastaga, siis väheviljakatel luitealadel või tundras jääb segipööratud pinnas maastikku halvas mõttes ilmestama aastakümneteks.

Mis puudutab taimestiku uuesti kasvama hakkamist, siis kaevandusaladel tuhamägedele puude istutamise kogemus näitab, et see on võimalik. Paremaid tulemusi saab siis, kui istutada puu juured otse pinnasesse. Kui jätta juurte ümber mullapall, ei kipu juured pallist väljapoole kasvama.