Eesti võrkpallurite esikümme: Täht kindlalt esikohal, järgnevad Kreek ja Toobal

Postimees pidas nõu kümne Eesti võrkpallitreeneri ja -mängijaga ning pani meie võrkpallurid nende praegust taset, koduklubi tugevust ja rolli selles klubis arvesse võttes kokku pingerea. Valikusse pääsenud mängijaid palusime iseloomustada endisel Eesti ja vastsel Läti koondise peatreeneril Avo Keelel ning koondise kaptenil Kert Toobalil.

1. Robert Täht (nurgaründaja, 24) – tõeline tippmängija

Möödunud suvi andis kinnitust, et Täht on kerkinud ebastabiilse Oliver Venno asemel nüüd juba kindlalt koondise rünnakuliidriks. Ta on alustanud kolmandat hooaega Poolas Lubini Cuprumis (eelarve umbes üks miljon eurot) silmapaistvalt ning siirdub eeoleva aasta jooksul suure tõenäosusega mõnda Euroopa tippklubisse.

Kert Toobal: «Tähe ajastu Eesti võrkpallis on alanud ja ma arvan, et see kestab veel pikka aega, kui just mõni tõsine vigastus vahele ei tule. Kõik omadused on olemas – jõud, plahvatus ja see, kuidas ta silmad väljakul olles põlevad… Olen kindel, et pärast Lubinist lahkumist dikteerib ta juba ise suurte klubidega läbirääkimisi. Aeg on näidanud, et isegi oma võrkpalli mõistes lühikese kasvu (Täht on 192-sentimeetrine - toim) suudab ta muuga täielikult kompenseerida.»

Avo Keel: «Mäletan 2013. aasta kevadet, kui ta 19-aastasena oma esimeses koondisemängus kohe palle sihikindlalt maha hakkas lööma. Ja lööb siiani! Mulle ei meenu ühtegi sellist päeva, kus tal n-ö halb päev oleks. Ta oskab ja suudab suuri kukkumisi vältida.»

2. Ardo Kreek (temporündaja, 31) – aastaid Euroopa tipus

Kreek on olnud aastaid Prantsusmaa tippklubis Pariisi Volleys (eelarve 1,4 miljonit eurot) põhitegija ja võitnud klubiga nii CEV Cupi (tugevuselt teine eurosari) kui Prantsusmaa meistritiitli. Vigastuse tõttu pole hooaega veel alustanud.

Toobal: «Euroopa võrkpalliringkondades on Ardo väga kõrgelt hinnatud mängija. Ta on äärmiselt ohtlik, kuid samas stabiilne temporündaja.»

Keel: «Ardo on Euroopa tipule tõesti väga lähedal. Ta on ju lähiminevikust ainus eestlane, kes eurosarjas triumfeerinud. Võib-olla ainult blokis on ta veidi ebastabiilne – kord paneb kümme blokki, teinekord aga vaid ühe.»

3. Kert Toobal (sidemängija, 38) – ohverdanud iseend klubi nimel

Mänginud karjääri jooksul mitmetes Euroopa tippliigades, kuid 2015. aasta suvel siirdus Prantsusmaa esiliigasse, et aidata oma endine koduklubi Rennes Volley (eelarve 1,3 miljonit eurot) tagasi meistriliigasse. Teisel üritusel saadi sellega ka hakkama ja nüüd mängitakse taas kõrgeimas sarjas. Koondises olnud juba üle kümne aasta täiesti asendamatu lüli.

Toobal iseendast: «Olen aastate jooksul paljudes kohtades mänginud, ometi tunnen, et sellisesse klubisse, kus kõik parasjagu väga hästi oleks, pole ma veel sattunud. Võib-olla on see veel ees. Kas mul on olnud läbirääkimisi Euroopa tippmeeskondadega? Väga pinnapealselt midagi on olnud, aga ei enamat.»

Keel: «Toobalit kergitab edetabelis tõsiasi, et ta on koondises A ja O olnud juba üle kümne aasta. Sidemängija roll on meeskonnas kõige suurem, sest tema ju juhib mängu. Kert on 38 eluaastast hoolimata suutnud säilitada oma füüsilise vormi ning stabiilsuse. Tema tõsteta taha Eesti koondise kaotused pole jäänud.»