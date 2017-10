Tudengid hoiavad vormeliehituse traditsiooni au sees

Ent enne ahhetamist tuleb kuidagi vormelisse saada. See tegevus meenutab magamiskotti pugemist, ent vähesed magamiskotid on nelikveoga ja komposiitmaterjalist. Ning enne nende sihtotstarbelist kasutamist nõutakse turvavööde vedamist läbi kohtade, millest valju häälega rääkimist peetakse ebasündsaks. Pärast liiga paljusid turvavöösid ja kiirkinnitusega rooli kohale sättimist võib juba rahulikult tänapäevasele autole harjumuspäraselt «Start»-nuppu vajutada. Aga kuna see on ikkagi käsitöövormel, siis on selliseid nuppe kaks ja nende nimi pole kindlasti «Start».

Kõnealuse vormeli nelja elektrimootori võimsus on maksimaalselt 140 kW, ent võistluse reeglite tõttu piiratakse see 80 kW-ni. Selleks et esimest korda vormelirooli sattunu ei kipuks tutvuma puu- ja põõsateaduse viimaste saavutustega, keeratakse võimsust veelgi vähemaks, 50 kW peale. Õnneks ei mõjuta 30 kW kadumine märkimisväärselt 2,5 sekundiga sajani tõukavat kiirendust, vaid ainult tippkiirust. Mis omakorda tähendab, et asi on rehvide pidamises (et mitte öelda pidamatuses).

Kuna vormel peab sirgete kõrval olema kiire ka kurvides, mängivad insenerid pidevalt retseptiga, mille koostisosad on Öhlinsi komponente kasutav ja ise projekteeritud vedrustus, väikese aparaadi kohta liiga suurena tunduvad tiivad ja nende nurkade muutmine ning pidev veojõu jagamine (torque vectoring) rattale või ratastele, millel on parasjagu rohkem pidamist. Selle kõige tulemusena tekib juba kiirusel 55 km/h 46 kg surujõudu ja sabaliputamise asemel kogeb juht 2,5 G suurust külgkiirendust. Tõsi, maksimaalse külgkiirenduse sai selle autoga kätte ainult tudengivormeli tiimis võidusõitja ülesandeid täitev Jaagup Laaser.

Mis puudutab aeglustamist, siis kombineeritakse ketaspidureid mootoritega, mis suudavad töötada ka generaatorina ehk elektrienergiat taas akudesse saata.

Vormeliga sõitmine meenutab veidi trammiga rööbasteel liikumist – kurvides kere ei kaldu ning slikid ja veojõukontroll aitavad auto just sinna, kuhu juht rattaid suunab. Kui «gaasipedaali» ettenähtust rohkem pruukida, on tagajärg väike külglibisemine, mida ohjeldab tulemuslikult juba mainitud veojõukontroll koostöös terve mõistusega.

Masin on seest sama kitsas kui kiitsakam teismeline, mistap pole rooli keerates küünarnukke kusagile panna. Ka iste polnud kiita – pehmendatud on ainult selg ning tagumik toetub vastu auto põhja, mis on ju väga kõva. Ja kõik need asjad teevadki sellest vormelist täiesti geniaalse aparaadi!

Kui rääkida vormeli puudustest, siis on neist kõige ilmsem tõsiasi, et osta teda ei saa. Nimelt valmistab kahe Eesti kõrgkooli parematest inseneridest koosnev meeskond igal aastal teiste omasugustega võistlemiseks ainult ühe auto. Kümne aasta pikkuse tööga on jõutud maailmas tasemele, mis lubab medaleid noppida, ja viimased viis aastat on meeskonna eelarve ületanud 100 000 eurot. Seda ilma palgakuluta ja olukorras, kus paljud ettevõtted annavad neile tasuta detaile. Muide, poeriiulilt on nad võtnud vaid neli elektrimootorit, veljed-rehvid, Öhlinsi vedrustuse ning aku elemendid.

Kuigi tudengivormel on sisuliselt väga kallis koolitund, on vormeleid ehitavad noored tööturul ülimalt nõutud kaup: paar neist teenib leiba Rootsi superautotootja Koenigseggi tehases, mõned töötavad Saksamaal DTM-sarjas ja on ka neid, kes on läinud Tommi Mäkineni juhitavasse Toyota GAZOO Racing WRC meeskonda…