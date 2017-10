Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajad streigivad

«Igal aastal vaatame ettevõttes üle vastavalt üleriigilistele palgauuringutele töötajate palgad, muude hüvede paketi ning investeerime töökeskkonna parendamisse,» selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere (pildil). «Mul on väga kahju, et vaatamata sellele ning eelnevatele läbirääkimistele on Rakvere lihatööstuse tapamaja 64 töötajast 27 otsustanud korraldada ebaseadusliku tööseisaku.»

Mere sõnul töötas tapamaja eile osalise koormusega ja seetõttu ei mõjuta tööseisak oluliselt teiste osakondade tööd. «Teeme kõik endast oleneva, et olukord võimalikult kiiresti lahendada ja tapamaja tavapärane töö saaks jätkuda,» lisas ta.

Eile Virumaa Teataja toimetusega ühendust võtnud inimene rääkis, et lihakombinaadis läbirääkimisi ei peeta.

Allika väitel toimus kaks nädalat tagasi koosolek, kus lihakombinaadi juhtkond palus aega lahenduse leidmiseks. 12. oktoobril peetud koosolekul teatas ettevõtte juhtkond aga, et mingit palgatõusu ei tule.

Allika sõnul käis üleeile töötajatega vestlemas Mere, kes ähvardas kõik streikijad lahti lasta. «Esimesel päeval saab noomituse, teisel päeval saab noomituse, kolmandal päeval lastakse lahti,» vahendas allikas HKScan Estonia juhi sõnu.

Mere tunnistas, et on lihatööstuses olnud 14 aastat, kuid varem pole streike olnud. «Saime esimese kirja tapamaja töötajatelt kaks nädalat tagasi, kus nõuti kahekordset töötasu ja ähvardati tööseisakuga,» ütles Mere.

Streikijad kavatsevad jätkata kuni homseni, mil minnakse tööle. Allika sõnul on järgmine streik kavandatud 31. oktoobrile, ja siis streigitakse kuni lahendi leidmiseni.

Mere sõnul on töötajatega korduvalt läbi räägitud, kuid sellest hoolimata algas eile hommikul streik. «Õnneks osa töötajaid siiski jätkas tööd ja saime liini käigus hoida,» lausus ta.

Nüüdse streigi puhul on asja ametlikuks tegemiseks koostatud dokument. Üks koopia viidi Sõmeru vallavalitsusse, teine anti lihakombinaadi juhtkonnale.

Allika sõnul oli hiljutine palgatõus tühine. «Liinitöötajad ei saanud midagi,» ütles ta.

Sõmeru vallavanem Peep Vassiljev kinnitas, et omavalitsus on saanud Rakvere lihakombinaadi töötajatelt avalduse seoses tööseisakuga. Vallajuhi sõnul ta avalduse sisust veel täpsemalt rääkida ei soovi, sest see on alles laekunud.