Animafilm «Lumeinimese poeg» toob pisara silmanurka ja naeratuse näole

Filmi sisu on lihtne: teismeline noormees avastab ühel päeval, et tema isa on siiski elus, ja läheb teda otsima. Kuna filmi pealkiri annab üheselt mõista, et otsitav härrasmees pole miski tavaline rekajuht, hakkab nalja sama.

Kuna ükski lugu poleks huvitav ilma hea ja kurja võitluseta ning kangelase vahvust hindame ju ainult antikangelase suuruse põhjal, etendab pahade osa parukatootja HairCo omanik. Pahalase käsutuses on uinutipüssidega relvastatud ja suurepäraste soengutega varustatud eraarmee, mille eesmärk on leida üles üleni karvane lumeinimene, et kasutada tema DNAd kiilanevate klientide murede lahendamiseks.

Kui tabate end filmi ajal mõttelt, et sellise isikliku armee kasutamine sisuliselt inimröövideks ja metsa süütamiseks tundub natuke liiga lennuka ideena, siis püüdke mitte unustada, et vaatate filmi lumeinimestest ja rääkivatest loomadest. Mis puudutab muret, et vormis mehed võiks ekraanil liigset jõudu kasutada, siis vägivalda on filmis siiski väga vähe ning kõige valusamalt on see esil hoopis tavalise koolikiusamise stseenides.

Linateos on ajastatud koolivaheajale ja seetõttu tuleb muidugi vastata ka küsimusele, kas seda kannatab ka täiskasvanutel oma võsukeste kõrval vaadata. Ja vastus – hoolimata kohatisest lõdvast suhtumisest karistusseadustikku – on üheselt jah! Seda põhjusel, et lugu on kaasakiskuv, näidates teismelise lapse kasvatamise võlusid ja valusid, rääkimata kõigest, mis toimub siis, kui see teismeline osutub lumeinimeseks.

Kuna filmi tootnud nWave Pictures tegeleb 3D-animatsioonidega, siis on ekraanil ka lõike, milles seda efekti maksimaalselt (ja igati õnnestunult) ära kasutatakse. Teisisõnu – tasub vaatamist!