Vastast imetlev Chelsea püüab Roma vastu kolmandat võitu

Mõlemad pidid nädalavahetusel koduliigas üle elama sügava pettumuse, kui Chelsea kaotas 1:2 tabeli viimasele meeskonnale Crystal Palace’ile ja Roma jäi kodus 0:1 alla Napolile.

Chelsea peatreener Antonio Conte teatas pärast kohtumist, et ükski tema hoolealune ei mänginud hästi. «See on tõsi. Jalgpallis võib kõik väga kiirelt muutuda ja laupäeval läksid asjad halvasti,» tõdes ka Chelsea äärekaitsja Marcos Alonso, kelle sõnul on Roma kõige ohtlikum mängija võõrustajatele teada. «Neil on ühtlaselt tugev meeskond, aga kui peaksin kellegi valima, on see Edin Džeko,» mainis ta äsja Tallinnaski käinud ja sel hooajal Serie A-s seitsme mänguga seitse väravat löönud ründaja nime.

Contele on see emotsionaalselt keeruline mäng, sest vastas on hulk tema kaasmaalasi ja endisi hoolealuseid. Ühe neist tõi itaallane eraldi esile. «Olen väga uhke, et olen saanud juhendada Daniele de Rossit. Kui mõtlen meie ühisele ajale Itaalia koondises, tulevad mul endiselt külmavärinad peale. Ta on suur mängija, aga ennekõike suur inimene. Mul on väga raske teda vastase ridades näha,» rääkis Conte.

Ühest Roma mängijast peab Conte sedavõrd lugu, et püüdis teda koguni ära osta. Tulemuseta – poolkaitsja Radja Nainggolan sõlmis hiljuti hoopis Romaga neli aastat kehtiva lepingupikenduse. «Ta on vastasmeeskonna mängija ja oleks kohatu temast rääkida. Aga imetlen teda,» tunnistas Conte pressikonverentsil.

Suvisel MMil üritasid Nainggolani Chelseasse meelitada nii Thibaut Courtois kui ka Eden Hazard, ent poolkaitsja kõrvad jäid koondisekaaslaste jutule kurdiks. «Päev enne mängu Atleticoga küsis Yannick Carrasco, miks ma Roomasse jäin. Vastasin: sest mul on siin kõik olemas. Klubi tahab võita, mina tahan võita. Ühel hetkel see juhtub,» sõnas Nainggolan.

Conte kinnitas, et Chelseat saab taas aidata ründaja Alvaro Morata, kes lahkus kaks nädalat tagasi mängus Manchester Cityga platsilt vigastatuna. «Morata on valmis mängima. Aga meil on eelmisest hooajast rohkem kohtumisi, seega pean põhimeestega ettevaatlikult ümber käma,» selgitas Conte.

Ka Roma on saanud meeskonda tugevdada tervenenud poolkaitsja Kevin Strootmaniga, kuid märksa valusama hoobina kaotati Napoliga mängides keskkaitsja Kostas Manolas. Viimastel nädalatel on traumaga hädas ka Gregoire Defrel ja Patrik Schick, mis muudab Roma read hõredaks.

Kui koduliigas on Chelsea saanud järjest kaks kaotust, siis Meistrite liigas on seni mõlemad mängud võidetud. Avavoorus alistati suurelt Qarabag ja teises voorus võõrsil Michy Batshuayi viimaste sekundite väravast 2:1 Madridi Atletico. Roma tegi Atleticoga viigi ja alistas seejärel samuti Qarabagi, olles praegu grupis teisel kohal. Varem on Chelsea ja Roma Meistri liigas kohtunud kaks korda – 2008. aasta alagrupiturniiril võitis kumbki kodustaadionil.

KAST

Meistrite liiga

A-grupp

Benfica – Manchester United

Moskva CSKA – Basel

B-grupp

Anderlecht – PSG

Bayern – Celtic

C-grupp

Qarabag – Atletico

Chelsea – AS Roma

D-grupp

Barcelona – Olympiakos

Juventus – Sporting