Andres Sõbra korvpallikommentaar: Rapla jääb kodus võitmatuks ja võib põhiturniiril esimeseks tulla

Aga mis puutub konkreetselt Kalevisse, siis eurosari on neil nüüd läbi ja ka koduliigas pole nad kuigi veenvalt mänginud. Eks selles meeskonnas käi veel üks suur otsimine: kuidas omad eesti poisid paremini mängima panna. Välismaalastest läks üks minema ja teised ei tundu kõige teravamad pliiatsid. Kui mehel on nõrgem hääl, siis ei saa teda panna laulma nagu Georg Ots. Varrak peab oma rida ikkagi edasi ajama ja kui ta hakkab satsis valjemat häält tegema, keeravad poisid võib-olla üldse selja.

Koju tulnud Kristjan Kanguri puhul on asi säramisest kaugel. Ma ei tea, kuidas Kalevis mehi mängitatakse, ja tihtipeale see mõjutab, aga praegu on tema etteasted sellised, mida ei osanud oodata. Peaksid olema kõvemad. Nagu ta ise on märkinud, võtab sisseelamine aega, aga eks tal olid Itaalias kaaslasteks ikka kõvemad poisid, tema jäi rollimängijaks. Kalevis oodatakse temalt enamat, mis võib-olla esialgu häirib, aga küll kogenud mees end leiab ja sisse sulandub.

Kalevi graafik on tihe. Kaks esimest Ühisliiga vastast, Kuban ja Kaasan, kuuluvad ikka liiga kõrgemasse otsa, nelja parema hulka. Järgmise nädala mängud Permiga kodus ja Saratoviga võõrsil on tõehetked – selliseid meeskond peab suutma hammustada, eriti kodus. Kui nüüd nendega hakkama ei saada, tuleb jälle kuskil tabeli allotsas hulpida. Kui kõik mehed end kokku võtavad ja maksimaalselt pingutavad, siis on mängu küll! Näiteks mängus Unicsiga puudus hasart, mis ei sõltu üldse kokkumängust. Meestel on vaja pead puhtaks saada ja panna nad ühise asja nimelt tegutsema.

Ma arvan, et koduliigas hakkab Kalev lõpuks Raplaga kullale mängima. Algul tundus, et Aivar Kuusmaal läksid ära väga head mehed – Paasoja, Suarez, Bratož, van der Mars –, aga tänavu on neil valik täielikult õnnestunud. Gert Dorbek tuli juurde ning tundub, et meeskonnavaim on veelgi kõvemaks muutunud, ja sellega ületavad nad Eestis praegu kõiki. Ja kui rääkida kõvemat häält tegevatest treeneritest, siis Aivar on Serbia koolkonna vend – oma arvamust ta kellelegi ütlemata ei jäta. Vana paneb raudselt kõik paika. Tõsi, vahel on ta sellega näppu lõiganud, aga kui asjad jooksma hakkavad, võivad nad jõuda väga kaugele.

Eks teised punnitavad Raplale vastu. Kui Tartusse ja Cramosse suhtutakse mingi respektiga, et need on kaks suurt, siis Raplale hakatakse veel kõvasti vastu ja mingil hetkel võib-olla näpistatakse ära ka. Aga Rapla ei tohiks väiksematega mängides väga eksida ja tuleks ise põhiturniiril teine või esimene koht ära võtta. Kui me kunagi Tarvaga mängisime, tulime ka põhiturniiril teiseks. Tundub, et Kalev ei ole nii kõva, kui oli mullu, kuigi on ühtlasem, ja Tartust pole mõtet rääkidagi. Raplal on kõvad šansid.