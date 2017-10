Eesti viikingiaja käsitlustesse on skandinaaviapärane realistlik maailmavaade olnud aeglane imbuma ning ilukirjanduses pole see seni peaaegu üldse avaldunud. Tundub uskumatu, kuid õige mitme inimese kinnitusel on praegusi ettekujutusi muinasaja lõpust – mida ikka veel aetakse segi viikingiajaga – mõjutanud hoopiski «Maleva» film, mis oli ju ometigi mõeldud utreeritud farsi ja komöödiana.

Päris viimased aastad on toonud kaasa ülemaailmse viikingibuumi, mida võiks ehk vaadelda kui üht osa järsku ülipopulaarseks saanud muinasjutulaadsete seiklusjuttude ihalusest. Esirinnas on siin mõistagi edukas teledraamasari «Viikingid», millel peagi oodata viiendat hooaega. Sarja on võrdlemisi teravalt kritiseeritud ajalooga suvalise ümberkäimise eest, alates osalejate rõivastusest ja lõpetades loodusega, kuid sellel pole vaataja silmis mingit tähtsust.

Kangelane-viiking on niisiis tagasi, niipaljukest kui ta vahepeal ära oligi. Põhjamaades ja Inglismaal elab ta siiski kõrvu rohkearvuliste krimi- ja muidu romaanidega, milles viikingiaega püütakse kujutada mitte-sõdalaste ja sageli tollases ühiskonnas tõrjutute seisukohalt. Eesti (ilu)kirjanduses on see etapp viikingiaja käsitlemises sama hästi kui vahele jäänud.

Nende viikingid ja meie viikingid

Vaid paarsada aastat tagasi oli viiking üksnes mereröövli sünonüüm. 19. sajandi rahvuslike liikumiste harjal sai Põhjamaades sellest sõnast algul ajastu sümbol ja nimetus, peagi aga ka etniline termin kõigi 9.–10. sajandil ja mõnedes käsitlustes hiljemgi elanud skandinaavlaste tähistamiseks. Nüüdsel ajal võidakse isegi tänapäeva skandinaavlasi viikingiteks nimetada. Et saagades, mis on ju üles kirjutatud alles keskajal, räägitakse mõnikord ka eesti, kura või vendi viikingitest, kipub Põhjamaades kahe silma vahele jääma isegi professionaalsetel arheoloogidel.

Saxo Grammaticusel, kes pani 13. sajandi algul oma sõnul vanade lugude põhjal kirja taanlaste varase ajaloo, valitsevad viikingiaegset Läänemere idaosa aga hoopis venelased. Just neil näib olevat tugev laevastik ja pikk rannik, mida rüüstata, lisaks näivad nad tegelevat mereröövlusega Läänemere kaugemateski soppides. Et selline kuvand on tugevas vastuolus nii Vana-Vene geograafilise asetuse kui ka venelaste endi kroonikatega, kust ülemereretki mitte kuidagi ei ilmne, pole hilisemates käsitlustes kuigipalju tähelepanu väärinud.

Küll on idaviikingid taas populaarsed Baltimaades. Lätlaste ja leedulaste arvates olid need mõistagi peamiselt kuralased, eestlaste arvates aga ikka saarlased või heal juhul rannikueestlased, kes Põhjamaade viikingitega võrdväärselt Läänemerel seilasid.

Skandinaavlaste ükskõiksusele vastukaaluks ongi osa arheolooge välja pakkunud 1930. aastate stiilis heroilise pildi vapratest Eesti või Kura viikingitest, täiendades seda mõningate uuemate arheoloogiliste leidudega, mida tõlgendatakse võrdlemisi meelevaldselt. Tõsi, need käsitlused lähtuvad tavaliselt Eesti (või Läti või Leedu) «oma» viikingiajast, kuulutades sajand hiljem ilmunud nähtused – näiteks suured rauatootmiskeskused Eestis või rannikulinnused Leedus – viikingiaegseiks.

Võib kohe öelda, et väljaspool Baltimaid ei veena sedalaadi argumendid kedagi. Eks muigavad ju eestlased isegi lätlaste-leedulaste minevikuambitsioonide üle, ja lõunanaabrid vastavad meile samaga. Valitseva ettekujutuse muutmiseks viikingiajast Läänemere maades on vaja rohkemat kui vaid kauneid sõnu ja soovmõtlemist. Seda enam, et ka argumenteeritud vaidluses on juba kinnistunud stampmõtlemist murda enam kui keeruline.