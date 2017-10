Euroopa muinsuskaitse loodab Patarei päästmisel Eesti valitsusele

Europa Nostra asepresident John Sell ja juhatuse liige Piet Jaspaert ütlesid, et kohtumine praeguse riigihalduse ministri Jaak Aabiga oli neile meeldiv üllatus. Valitsuse esindajate suhtumine olevat võrreldes Europa Nostra esindajate eelmise visiidiga, kui muuhulgas otsustati ka Patarei valimine Euroopa enim ohustatud mälestiseks, kõvasti muutunud.

«Peamine erinevus võrreldes meie eelmise külaskäiguga on see, et valitsus on probleemist teadlik ning on valmis lähenema Patarei probleemile avatult ja kaaluma lisaks selle mahamüümisele ka teisi võimalusi. Väga positiivne on see, et riigihalduse minister Jaak Aab on lubanud kaasata ka teisi ministreid,» rääkis Jaspaert Postimehele.

«Härra Aab on ise käinud Patareiga tutvumas ja lubanud minna sinna uuesti koos peaministriga oktoobri lõpus. Nii et valitsuse tasemel on selle küsimuse lahendamise vastu huvi olemas. See on suur muutus meie viimasest külaskäigust saadik. See muutus näitab, et valitsus mõistab selle asja tähtsust. Europa Nostral on selle üle väga hea meel, me pakkusime Eesti valitsusele uuesti oma teadmisi ja nõuandeid ja minister andis mõista, et valitsus on valmis meie abi kasutama,» lisas Sell.

Muinsuskaitsjad Patarei kongis, mille seinal on kohaliku allilmaliidri signatuuriga maaling. / Uwe Gnadenteich

Aab kinnitas Postimehele, et kuna Patarei on suure muinsuskaitselise väärtusega objekt, mille vastu on ka avalikkusel kõrgendatud huvi, siis valitsus tegeleb sellega. «Olen sellest rääkinud nii peaministriga kui kabinetiliikmetega. Patarei tulevikku tahetakse arutada ja minu ülesanne on võimalikud lahendusvariandid kabinetiistungile viia,» rääkis Aab.

Ta lisas, et praegu on käimas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi tellitud detailplaneeringu menetlus. «Europa Nostra siinne esindaja on Eesti Muinsuskaitse Selts, kes on menetlusse kaasatud olnud ja saanud oma ettepanekuid esitada. Kabinetiistungil informeerin valitsust sellest, mida on tehtud, millised on võimalikud järgmised arengud, ja siis tuleb põhimõtteline otsus ära langetada. Et saaks võimalikult kiiresti seda asja arendama hakata, et ta ei seisaks niisama,» rääkis minister.

Aab ei osanud täpselt öelda, millal Patarei küsimus valitsuse ette võiks jõuda. «Võib-olla veel enne selle aasta lõppu. Ja kui mitte, siis järgmise aasta alguses kindlasti. Selleks ajaks on ka detailplaneeringu menetlus edasi läinud ja selle jooksul tehtud ettepanekud läbi vaadatud,» arvas Aab.